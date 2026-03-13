책상엔 먹다만 햄버거…119 부른 공무원 숨진채 발견

대구에서 30대 공무원이 소속 구청 사무실에서 음식물을 먹다 만 상태로 숨진 채 발견됐다.
13일 뉴스1 등에 따르면, 이날 오전 6시 45분경 대구 수성구 범어동 수성구청 별관 4층 사무실에서 공무원 A 씨(30대 남)가 숨진 채 발견됐다.
A 씨는 청소 중이던 환경미화원이 발견했다. 책상에는 몇 입 먹다 만 햄버거와 포장지, 구토 흔적이 있었던 것으로 알려졌다.
외상 등 타살 혐의점은 발견되지 않았고, 현장에는 유서도 없었다.
A 씨는 평소 약을 복용했고, 숨지기 전 초과근무를 하고 있었던 것으로 알려졌다.
경찰은 지병을 포함해 여러 가능성을 열어두고 원인을 조사하고 있다. 정확한 사인을 파악하기 위해 시신을 부검할 예정이다.
● 전날밤 스스로 신고 했지만 찾지 못하고 철수
A 씨는 전날 밤 11시 35분경 사무실에서 자신의 휴대전화로 119에 직접 전화를 걸었던 것으로 파악됐다. 당시 그는 119상황실과 제대로 말을 못하고 ‘캑캑’ 하는 구토 소리만 낸 것으로 알려졌다.
소방은 GPS로 위치를 추적하면서 전화 연결을 수차례 시도했지만 통화음만 울리고 전화가 연결 되지 않았다고 한다.
약 10분 후 GPS 추적 위치 반경으로 출동한 소방과 경찰이 구청을 포함해 주변 건물들을 확인했으나 A 씨를 찾지 못했다. A 씨가 있던 별관은 출입문이 잠겨 있어 확인하지 못하고 자정이 넘어 철수한 것으로 알려졌다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0