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사회
배우 박동빈, 개업 준비하던 식당서 숨진채 발견
동아일보
업데이트
2026-04-30 12:52
2026년 4월 30일 12시 52분
입력
2026-04-30 11:33
2026년 4월 30일 11시 33분
송치훈 기자
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배우 박동빈. 와이피플이엔티
배우 박동빈(본명 박종문·55)이 개업을 준비하고 있던 식당에서 숨진 채 발견됐다.
30일 경기 평택경찰서에 따르면 전날 오후 4시 25분경 평택시 장안동 한 상가 내 식당에서 숨져 있는 박 씨를 지인이 발견하고 경찰에 신고했다.
범죄 혐의점은 발견되지 않았으며, 메모 등도 나오지 않은 것으로 전해졌다.
박 씨는 1998년 영화 ‘쉬리’로 데뷔했으며, 2013년 아침드라마 ‘사랑했나봐’에서 딸의 출생의 비밀을 듣고 주스를 컵에 내뿜는 장면이 큰 화제가 되면서 ‘주스 아저씨’로 이름을 알렸다.
#배우
#박동빈
#사망
#개업
#식당
송치훈 기자 sch53@donga.com
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