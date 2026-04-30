트럼프 “독일 주둔 미군 감축 검토”…이란전 비협조 뒤끝?

도널드 트럼프 미국 대통령이 독일에 주둔하는 미군을 감축하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 29일(현지 시간) 트루스소셜을 통해 “미국은 독일 주둔 미군 감축 가능성을 검토하고 있다”며 “조만간 이에 대한 결정을 내릴 예정”이라고 했다. 그러면서 “이 사안에 관심을 가져주셔서 감사하다”고 했다.
미국의 주독미군 감축 검토는 독일이 중동 전쟁에서 적극적으로 협조하지 않은 데 따른 것일 수 있다는 분석이 나왔다. 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 독일의 고위 당국자들은 “이란 전쟁은 우리 전쟁이 아니다”, “이번 전쟁은 북대서양조약기구(NATO·나토)의 문제가 아니란 점이 명백하다”고 밝혀 트럼프 행정부의 불만을 산 것으로 알려졌다.
미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 행정부는 이란과의 전쟁 중에 미국에 협조적이지 않았던 나토 회원국을 향해 나토 주둔 미군 재배치 방안 등을 검토해 왔다. 이를 두고 호르무즈 해협의 안정을 위해 군함을 파견해 달라는 미국의 요청을 나토 회원국들이 거부한 데 따른 것이라는 평가가 나왔다. 미국은 현재 약 8만4000명의 병력을 유럽에 주둔시키고 있는 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령이 주독미군 감축을 결정할 경우 미군이 주둔하는 다른 나라에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 한국, 일본 등에도 호르무즈 해협에 군함을 파병할 것을 요청했지만 지원을 받진 못했다.
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