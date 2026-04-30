‘86 47’ 사진이 트럼프 죽인다는 뜻?…코미 FBI 前국장 피소 [지금, 이 사람]

2013년 9월부터 2017년 5월까지 미국 연방수사국(FBI)의 수장을 지낸 제임스 코미 전 FBI 국장(66)이 지난해 5월 도널드 트럼프 미국 대통령을 살해하겠다는 암시를 담은 게시물을 인스타그램에 올린 혐의로 연방 대배심에 기소됐다. 버락 오바마 행정부 때 FBI 수장에 오른 코미 전 국장은 러시아가 2016년 미국 대선에 개입해 트럼프 대통령의 당선을 도왔다는 ‘러시아 게이트’ 수사를 지휘했다 트럼프 대통령과 갈등을 빚었다.
토드 블랜치 법무장관 대행은 지난달 28일 기자회견을 열고 “코미 전 국장을 대통령에 대한 살해와 신체적 위해 협박 등 두 가지 혐의로 기소했다. 미국 대통령의 생명을 위협하는 행위는 법무부가 결코 용납하지 않을 것”이라고 밝혔다.
코미 전 국장은 지난해 5월 15일 인스타그램에 해변의 모래 위에 조개껍데기로 ‘86 47’ 숫자를 만든 사진을 올렸다. ‘제거하다’라는 의미로 쓰이는 속어 ‘86’과 제 47대 미 대통령인 트럼프 대통령을 가리키는 ‘47’을 합친 숫자다. 트럼프 대통령에 비판적인 세력이 온라인 및 시위 현장 등에서 흔히 사용하는 은어다.
논란이 확산하자 코미 전 국장은 곧 게시물을 삭제했고 “어떤 폭력에도 반대한다”고 밝혔다. 그는 이날 기소 사실이 알려진 후에도 성명을 통해 “나는 결백하고 (기소가) 두렵지 않다”고 했다. 그는 같은 달 29일 연방 법원에 출석해 10분간 짧은 심리를 받았다. 반면 트럼프 대통령은 같은 날 “86은 마피아 용어로 ‘죽인다’는 뜻”이라며 코미 전 국장을 “부패한 경찰”이라고 비난했다.
트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 후 정적에 대한 보복 성격의 수사와 기소를 법무부에 압박해 왔다. 올 1월 팸 본디 전 법무장관이 해임된 것도 법무부의 ‘정적 보복’에 트럼프 대통령이 불만족했기 때문이라는 해석이 나왔다. 본디 전 장관의 경질 이후 블랜치 대행이 법무부를 관할하고 있다. 다만 ‘표현의 자유’를 명시한 수정헌법 제1조를 감안할 때 이번 기소가 끝까지 유지되기는 어렵다는 평가가 지배적이다.
댓글 0