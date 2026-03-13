“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

“혁신 선대위원장의 후보군으로는 그동안 장동혁 대표의 그런 강성 지지층의 발언에 대해서 결이 다르고 비판을 해 오셨던 분들이 소구력이 있지 않을까 생각이 듭니다.”―김용태 국민의힘 의원
“사실 장동혁 대표의 모습을 보면 지금 지방선거 후보자들이 호미랑 쟁기를 들고 밭 열심히 갈고 있으면 장동혁 대표가 반대편에서 트랙터로 밭을 거꾸로 갈고 있는 거거든요…(중략)…저는 개인적으로는 만약에라도 장동혁 대표가 혁신선대위를 안 받으실 거라 그러면 서울의 선거는 그냥 내버려두시는 게 나을 것 같아요.”―김재섭 국민의힘 의원
6·3 지방선거가 세 달도 남지 않은 시점에서 국민의힘 내홍이 깊어지자 일부 소장파 의원들이 장동혁 대표를 공개적으로 비판하고 나섰다. 오세훈 서울시장의 공천 미신청, 이정현 공천관리위원장 사퇴 등 당내 갈등이 커지는 가운데 이들은 장 대표가 2선으로 물러나고 새 인물을 내세워 ‘혁신 선거대책위원회’를 꾸려야 한다고 요구했다.
김용태 국민의힘 의원은 13일 서울 여의도 국회 의원회관에서 기자들과 만나 “혁신 선대위원이 필요한 이유는 여러 이유가 있겠지만 지난 6개월 동안 저희 지도 체제가 바뀌어 가면서 윤 어게인(again)으로 회귀했던 모습들, 장 대표가 6개월 동안 보여줬던 모습들이 너무 국민에게 선명하기 때문”이라며 “지금 더불어민주당의 공소 취소설에 대한 문제라든지, 헌법을 흔들고 있는 위험한 시도들이 있음에도 불구하고 이러한 지적들이 소구하지 못하고 있다”고 했다.
그러면서 “지방선거를 앞두고 민주당과 이재명 정부의 실정을 제대로 비판하고 그 메시지에 힘을 싣기 위해 중요한 메신저가 필요하다”며 “그런 차원에서 혁신 선대위원장을 잘 모셔서 어떤 지역, 어떤 시장 군수 후보라도 저희가 당선시키기 위해 굉장히 필요하다”고 했다.
김 의원은 “어제 장 대표가 발표했던 ‘지금 윤리위원회에 상정돼 있는 모든 징계 절차를 중단하겠다’ 정도는 사실 보수 지지층들에서는 모두가 만족하지 못하는 행동”이라며 “장 대표가 보여주고 있는 행보가 국민이라든지 보수 지지층에 와닿지 않고 있다”고 했다.
그러면서 “우리가 정말 바뀌려면 굉장히 큰, 국민이 예상하지 못했던, ‘설마 실제로 장 대표가 저걸 할 수 있겠어?’ 하는 것을 장 대표가 해내야 한다”며 “위기를 기회로 살리려면 모든 공천을 지방으로 이양하는 것도 하나의 방법”이라고 했다.
이날 앞서 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 사의를 표한 데 대해선 “굉장히 안타깝다”면서도 “시민 100% 경선이라든지 이런 것들을 도입해 과감하게 국민과 함께 후보자를 발굴하는 것들이 필요하지 않나”라고 했다. 이어 “혁신 선대위와 함께 됐을 때 우리가 그나마 어려운 이 운동장을 국민께 소구하고 대안 세력으로서 역할을 할 수 있는 밑바탕이 되지 않을까”라고 덧붙였다.
인적 쇄신과 관련해선 “국민의 의구심을 없애주는 가장 첫 번째 지름길은 윤 어게인을 추종하거나 대변했던 핵심 당직자들 전원을 사퇴시키는 것”이라고 했다. 그러면서 “그동안 윤 어게인을 추종하거나 대변하거나 극우 유튜버들과 함께해 왔던 핵심 당직자들 전원이 대상”이라며 “국민 입장에선 국민의힘이 과연 불법 계엄에 대해 제대로 반성하고 있는지에 대한 의구심이 있기 때문에 계속 지도 체제에서 행동하고 입으로 메시지를 내는 것이 매우 중요하다”고 말했다.
오세훈 서울시장이 국민의힘 6·3 지방선거 공천 추가 접수일인 12일까지 인적 쇄신과 혁신형 선거대책위원회를 요구하며 후보 등록을 하지 않은 데 대해선 “오 시장의 결정이 이해가 간다”며 “오 시장이 그렇게 할 수밖에 없었던 이유는 결과적으로 우리 당을 살리기 위한 몸부림”이라고 했다.
결의문 후속 조치 타임라인과 관련해선 “결의문 자체도 사실 만시지탄”이라며 “우리가 제대로 반성하고 제대로 지방선거에서 혁신하기 위해선 과감하고 국민이 놀랄 만한 변화를 해야 하는데, 거기에 장 대표의 용기가 더 필요하다”고 했다.
김재섭 의원도 같은 날 SBS 라디오에서 “혁신 선대위가 반드시 필요하다”고 했다. 그러면서 “(당 지도부가) 당을 생각해야 한다“며 ”늘 입에 달고 사는 선당후사가 이럴 때 나와야 되는 게 아니냐”라고 했다.
전날 공개된 여론조사에서 보수 강세 지역인 대구·경북(TK)의 민주당 지지율이 국민의힘 지지율을 올해 처음 앞선 데 대해선 “보수의 심장이라고 불리는 대구마저도 민주당 지지율에 밀리는 모양새“라고 했다. 그러면서 ”어떻게든 살려고 발버둥을 쳐야 된다“며 ”지도부 입장에서도 선당후사를 고민해야 되는 지점“이라고 했다.
