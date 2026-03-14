아무것도 못했다…WBC 한국, 도미니카에 0-10 콜드패

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 14일 11시 16분

글자크기 설정

[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 선수들이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전에서 도미니카공화국에 패한 후 팬들에게 인사하고 있다. 한국은 0-10 7회 콜드게임패하며 8강에서 탈락했다. 2026.03.14.
[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 선수들이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전에서 도미니카공화국에 패한 후 팬들에게 인사하고 있다. 한국은 0-10 7회 콜드게임패하며 8강에서 탈락했다. 2026.03.14.
한국 야구 대표팀이 끝내 ‘올스타 군단’ 도미니카공화국을 넘어서지 못했다.

한국은 14일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 도미니카공화국과 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 경기를 치러 0-10으로 7회 콜드게임 패배를 당했다.

이번 대회 때는 7회 이후에 10점 이상 차이가 나면 콜드게임을 선언한다.

이로써 한국 대표팀은 17년 만에 오른 WBC 2라운드 무대를 단 한 경기 만에 마감하게 됐다.

이날 도미니카공화국 선발 타자 9명 가운데 미국프로야구 메이저리그(MLB) 올스타전 출전 경험이 없는 선수는 포수 아구스틴 라미레스(25·마이애미) 한 명밖에 없었다.

나머지 8명의 올스타 누적 선발 횟수는 총 27번에 달했다.

라미레스를 포함해도 평균 세 차례씩 MLB 올스타전 무대를 밟은 셈이다.

MLB 리그별 포지션별 최고 타자가 받는 실버 슬러거 누적 수상 횟수도 18번이었다.

류현진이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카공화국과 경기 2회 말 3실점 후 김광삼 투수코치와 얘기를 나누고 있다. 류현진은 노경은과 교체됐다. 2026.03.14 [마이애미=AP/뉴시스]
류현진이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카공화국과 경기 2회 말 3실점 후 김광삼 투수코치와 얘기를 나누고 있다. 류현진은 노경은과 교체됐다. 2026.03.14 [마이애미=AP/뉴시스]
반면 한국 대표팀에서 MLB 올스타전 출전 경험이 있는 선수는 투타를 통틀어 류현진(39·한화) 한 명밖에 없었다.

류현진은 이날 한국 선발 투수로 나서 1회말 수비를 삼자범퇴로 마쳤다.

그러나 2회 들어 선두 타자 블라미디르 게레로 주니어(27·토론토)에게 볼넷을 내주면서 흔들리기 시작했다.

도미니카공화국의 블라디미르 게레로 주니어가 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 대한민국과 경기 2회 말 후니오르 카미네로의 적시 2루타 때 포수 박동원의 태그를 피해 득점하고 있다. 2026.03.14 [마이애미=AP/뉴시스]
도미니카공화국의 블라디미르 게레로 주니어가 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 대한민국과 경기 2회 말 후니오르 카미네로의 적시 2루타 때 포수 박동원의 태그를 피해 득점하고 있다. 2026.03.14 [마이애미=AP/뉴시스]
게레로 주니어는 주니오르 카미네로(23·탬파베이)의 2루타 때 한국 포수 박동원(36·LG)의 태그를 피하면서 팀에 선취점을 안겼다.

도미니카공화국은 이후 내야 땅볼과 페르난도 타티스 주니어(27·샌디에이고)의 적시타 등으로 3-0 리드를 잡았다.

류현진은 결국 2회를 채우지 못하고 노경은(42·SSG)에게 마운드를 넘겼다.

2회말을 추가 실점 없이 마친 노경은은 3회말 시작과 함께 후안 소토(28·뉴욕 메츠)에게 안타를 내줬다.

계속해 게레로 주니어가 우중간 적시 2루타를 치면서 점수는 4-0까지 벌어졌다.

[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 2번째 투수 노경은이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카공화국과 경기 3회 말 박영현과 교체돼 마운드를 내려오고 있다. 2026.03.14.
[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 2번째 투수 노경은이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 도미니카공화국과 경기 3회 말 박영현과 교체돼 마운드를 내려오고 있다. 2026.03.14.
노경은 대신 박영현(23·KT)이 마운드에 올랐지만 매니 마차도(34·샌디에이고)에게 타점을 허용했다.

이후 곽빈(27·두산)이 연달아 밀어내기 볼넷을 내주면서 한국은 0-7로 끌려가게 됐다.

도미니카공화국의 오스틴 웰스가 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 대한민국과 경기 7회 말 경기를 끝내는 3점 홈런을 친 후 타구를 바라보고 있다. 도미니카가 7회 10-0 콜드게임 승리를 거두고 준결승에 올랐다. 2026.03.14.
도미니카공화국의 오스틴 웰스가 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 대한민국과 경기 7회 말 경기를 끝내는 3점 홈런을 친 후 타구를 바라보고 있다. 도미니카가 7회 10-0 콜드게임 승리를 거두고 준결승에 올랐다. 2026.03.14.
그리고 7회 2사 1, 2루에서 오스틴 웰스(27·뉴욕 양키스)에게 오른쪽 담장을 넘어가는 홈런을 맞으면서 콜드게임 패배를 확정했다.

반면 한국 타선은 3회까지 상대 선발 투수 크리스토퍼 산체스(30·필라델피아)에게 안타를 하나도 치지 못했다.

산체스는 결국 5이닝 2피안타 8탈삼진 1볼넷으로 한국 타선을 막고 이 경기 승리 투수로 이름을 올렸다.

[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 선수들이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전에서 도미니카공화국에 완패한 후 운동장을 내려오고 있다. 한국은 0-10, 7회 콜드게임패 하며 8강에서 탈락했다. 2026.03.14.
[마이애미=AP/뉴시스] 대한민국 선수들이 13일(현지 시간) 미 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전에서 도미니카공화국에 완패한 후 운동장을 내려오고 있다. 한국은 0-10, 7회 콜드게임패 하며 8강에서 탈락했다. 2026.03.14.
마이애미=황규인 기자 kini@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스