이정현, 국힘 공관위원장 이틀만에 복귀…“장동혁이 공천 전권 맡겨”

국민의힘 공천관리위원장직 사퇴를 선언하고 잠행에 들어갔던 이정현 위원장이 15일 “염치없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다”며 복귀를 선언했다. 13일 사퇴한 후 이틀 만이다.
이 위원장은 이날 입장문을 내고 “어제 저녁 (장동혁) 당 대표께서 공천혁신을 완수해 달라며 공천관리위원장인 저에게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해왔다. 저는 그 말씀을 권한이나 힘으로 받아들이지 않는다. 오히려 그것은 지금의 위기 속에서 누군가는 책임지고 결단하라는 당과 국민의 요구라고 생각한다”며 이같이 밝혔다.
그는 “그래서 저는 그 권한을 무거운 책임으로 받아들이고 염치 없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다”며 “결과에 대한 모든 책임 역시 제가 지겠다”고 강조했다.
이날 이 위원장은 “최근 저는 공천혁신을 추진하는 과정에서 여러 고민 끝에 공천관리위원장 자리에서 물러나는 결정을 했었다. 그 결정으로 인해 많은 분들께 혼란과 걱정을 드린 점에 대해 진심으로 사죄드린다”며 “공천을 통해 당을 바꾸고 싶다는 마음이 커, 결과적으로 그 과정에서 저의 선택이 당에 또 다른 부담이 되었음을 인정한다”고 했다.
이어 “어떤 이유에서든 당이 어려운 시기에 자리를 내려놓는 모습 자체가 국민과 당원들께는 또 하나의 실망으로 비춰졌을 것이라고 생각한다”며 “특히 아무 죄도 없는 공천 신청하신 분들과 후보로 내정된 분들의 마음을 무겁게 해드려 가슴 아프다. 그 점에 대해 무거운 책임을 느끼며 다시 한 번 고개 숙여 사과드린다”고 덧붙였다.
이 위원장은 “저는 한 가지 사실을 절실하게 느끼고 있다. 지금 우리 당의 상황은 평상시의 방식으로는 이 위기를 돌파하기 어렵다는 것”이라며 “지금 국민의힘은 정치적으로 심각한 위기 속에 있다. 이럴 때 필요한 것은 작은 처방이 아니라 근본적인 변화”라고 강조했다.
그러면서 “의사가 심장이 멈춘 환자를 살리기 위해 전기충격을 가하듯이 지금 우리 당에도 그 정도의 결단과 충격이 필요하다”며 “그렇게라도 하지 않으면 국민의힘은 국민의 힘에 의해 존망이 위태로울 수준의 심판을 받게 될 것”이라고 했다.
그는 “앞으로 공천 과정에서 필요한 결단이 있다면 피하지 않겠다. 기득권이든 관행이든 국민의 눈높이에 맞춰 과감히 바꾸겠다”면서 “경쟁이 없는 곳에는 경쟁을 만들고, 정치의 문을 청년과 전문가에게 더 크게 열겠다. 속도와 결단으로 공천을 진행하겠다. 그리고 그 과정에서 생기는 비판과 책임은 제가 받겠다”고 밝혔다.
끝으로 그는 “대한민국과 보수 정치의 미래를 위해 도망치지 않겠다는 마음”이라며 “이번 공천 과정이 국민의힘이 다시 태어나는 출발점이 되도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.
앞서 이 위원장은 13일 입장문을 통해 “모든 책임을 지고 공관위원장직에서 물러난다”고 밝혔다. 그는 “여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다.
이 위원장의 사퇴에는 두 차례에 걸친 오세훈 서울시장의 공천 신청 거부가 영향을 미친 것으로 알려졌다. 아울러 이 위원장은 대구와 부산 지역 공천 방식을 두고도 당 지도부와 충돌했던 것으로 전해졌다.
그러자 장동혁 대표는 14일 자신의 페이스북에 “이번 지방선거 승리를 위해선 위원장님의 역할이 반드시 필요하다”며 “다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라”고 이 위원장에게 복귀를 요청했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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