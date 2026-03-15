“위고비·마운자로 맞아도 배고파”…10명중 1명 ‘이긴자로’ [바디플랜]

GLP-1 계열 비만 치료제는 주사 형태로 투여된다. 일부 환자는 체중 감소 효과가 거의 없는 ‘비반응자’로 나타난다. 게티이미지뱅크

‘기적의 다이어트약’으로 불리는 위고비·마운자로를 맞았는데도 살이 빠지지 않는다는 경험담이 나오고 있다.일부 이용자들은 이런 경우를 두고 “마운자로를 이긴 사람”이라는 뜻의 ‘이긴자로’라는 표현도 등장했다.미국 미네소타주 몬티셀로에 사는 사이버보안 전문가 제시카 레이외(42)도 그중 한 명이다. 레이외는 지난해 GLP-1 계열 비만 치료제 제프바운드(Zepbound·티르제파타이드) 치료를 시작했지만 식욕이나 체중에서 큰 변화를 느끼지 못했다. 용량을 늘리면 효과가 나타날 것이라는 기대도 있었지만 15개월 동안 체중은 약 1~2파운드(0.5~1㎏) 줄어드는 데 그쳤다.레이외는 약이 듣지 않는 이유를 자신에게서 찾기 시작했다. 약을 올바른 온도에 보관했는지, 주사를 정확한 위치에 놓았는지 반복해서 확인했고, 진료 때마다 건강한 식단과 운동을 하고 있다는 점을 의사에게 설명해야 했다.

하지만 일부 환자는 체중 감소가 5% 미만에 그치는 ‘비반응자’로 나타난다. 연구자들은 이 차이가 유전자, 식욕 조절 방식, 대사 특성 등 개인의 생물학적 차이 때문일 가능성이 크다고 보고 있다. 케임브리지대 연구자 마리 스프레클리는 유전자가 포만감과 식욕, 에너지 소비 방식에 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.또 비만의 원인이 식욕 자체가 아닌 호르몬이나 대사 문제일 경우 GLP-1 약물 효과가 제한적일 수 있다. 미국 플로리다대 비만의학 전문의 에이미 쉬어 박사는 “이 약은 주로 식욕을 낮추는 방식으로 작동하기 때문에 음식 섭취와 직접 관련이 적은 비만에는 효과가 작을 수 있다”고 말했다.기저 질환도 영향을 준다. 존스홉킨스 의대 연구진은 제2형 당뇨병 환자나 오랫동안 비만 상태였던 사람일수록 체중 감소가 더 어려울 수 있다고 설명했다. 염증 질환 역시 약물 반응을 떨어뜨리는 요인으로 지목된다.다행히 비반응자들에게도 다른 치료 옵션이 있다. GLP-1 약물에 반응하지 않는 일부 환자들은 펜터민-토피라메이트(phentermine-topiramate) 같은 다른 기전의 비만 치료제에서 더 큰 효과를 보이기도 한다. 다만 국내에서는 두 약물을 별도로 처방하기도 한다.연구진은 환자의 유전적 특성이나 대사 특성을 분석해 개인별로 가장 효과적인 약물을 선택하는 방식도 연구하고 있다.

■ 팩트필터｜나도 ‘이긴자로’일까? 효과 판단 체크리스트



위고비·마운자로 같은 GLP-1 비만 치료제는 평균 체중의 15~21% 감량 효과가 보고됐지만, 약 10명 중 1명은 체중 감소 효과가 거의 없는 ‘비반응자’로 나타난다. 아래 항목에 해당한다면 약물 효과가 제한적일 수 있어 전문의 상담을 통해 치료 방향을 다시 점검할 필요가 있다.



· 4~6개월 사용했는데 체중 감소가 5% 미만

· 식욕 감소나 ‘푸드 노이즈’ 감소가 거의 없음

· 메스꺼움 등 약물 반응이 거의 없음

· 제2형 당뇨 등 대사 질환이 있음