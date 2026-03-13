화장실서 스마트폰 보는 습관, 치질 위험 46% 높인다

화장실 변기에 앉아 스마트폰을 보는 습관이 치질 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
미국 베스이스라엘 디코니스 메디컬센터 연구팀은 화장실에서 스마트폰을 사용하는 사람이 그렇지 않은 사람보다 치질 발생 위험이 약 46% 높았다는 연구 결과를 발표했다. 연구 결과는 국제 학술지 PLOS ONE에 실렸다고 과학 매체 사이언스데일리가 최근 전했다.
치질은 항문 주변 혈관이 부어오르거나 확장되면서 통증이나 출혈을 일으키는 질환이다. 미국에서는 매년 약 400만 명이 치질 관련 치료를 받을 정도로 흔한 질환으로 알려져 있다.
의사와 환자들은 오랫동안 변기에 앉아 스마트폰을 사용하는 것이 치질을 유발할 수 있다고 의심해 왔지만, 이러한 연관성을 조사한 과학적 연구는 거의 없었다.
이 문제를 조사하기 위해 연구진은 대장내시경 검사를 받은 성인 125명을 대상으로 생활 습관과 화장실 이용 행동에 대한 설문을 진행했다. 이후 내시경 검사를 통해 치질 여부를 확인했다.
조사 결과 참가자의 약 3분의 2가 화장실에서 스마트폰을 사용한다고 답했다. 스마트폰을 사용하는 사람들은 화장실에 머무는 시간이 더 긴 경향을 보였다.
스마트폰을 사용하는 사람 가운데 약 37%는 한 번 화장실에 갈 때 5분 이상 앉아 있는 것으로 나타났다. 반면 스마트폰을 사용하지 않는 사람 중에서는 5분 이상 머무는 비율이 7.1%에 그쳤다.
연구진은 스마트폰 사용이 화장실에서 보내는 시간을 늘려 항문 주변 혈관에 가해지는 압력을 증가시킬 수 있다고 설명했다. 이런 압력이 치질 발생 위험을 높일 수 있다는 것이다.
연구 공동저자인 트리샤 파스리차(Trisha Pasricha) 연구원은 “화장실에서 스마트폰을 사용하는 사람은 치질을 가질 가능성이 약 46% 더 높았다”며 “스마트폰에 집중하다 보면 화장실에 앉아 있는 시간이 길어질 수 있다”고 말했다.
연구진은 다만 이번 연구가 스마트폰 사용이 치질의 직접적인 원인이라는 점을 입증한 것은 아니며 두 요인 사이의 연관성을 보여준 것이라고 설명했다.
연구진은 치질 예방을 위해 화장실에 오래 앉아 있는 습관을 피하는 것이 도움이 될 수 있다고 조언했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
