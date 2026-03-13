“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

이른 아침 들리는 믹서기 소음을 자제해달라는 한 아파트 주민의 글을 두고 논란이 일었다. 밤 늦은 시간대도 아닌데 믹서기 하나 못 돌리냐는 의견과 너무 이른 시간이라면 다소 큰 소음은 조심해야 한다는 의견이 맞서며 갑론을박이 이어졌다.
스레드에는 12일 아파트 엘리베이터 내부에 한 입주민이 내건 게시글이 올라왔다. 해당 글에는 “몇 주 전부터 아침 6시 30분경 반복적으로 믹서기 같은 전자제품 소리가 크게 들려 잠에서 깨고 있다”며 “이른 시간 믹서기 사용을 삼가해 달라”는 내용이 적혀 있었다. 그는 “정확한 출처(소음이 나는 곳)를 알기 어려워 이렇게 말씀드린다”고 양해를 구했다.
게시글을 찍어 스레드에 공개한 누리꾼은 “내 기상시간이 6시 30분이 아니라서 해당되지는 않지만, 아침을 주스로 해결하는 사람들은 6시 30분에 믹서를 쓸 수 있는 것 아니냐. 난 좀 이해가 안 간다”고 말했다.
누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “6시 30분 정도면 보통 출근이나 등교 준비할 시간인데 어쩔 수 없는 것 아닌가”, “나한테 다 맞춰야 되면 제발 아파트 살지 말라”, “믹서기 돌려봐야 잠깐인데 그걸 못 참나”, “믹서기도 못 틀게 하면 아파트 왜 사나”, “이런 것으로 벽보를 붙이는 게 이해가 안된다” ”내 집에서 믹서기도 못 돌리나“ 등의 반응을 보였다.
반면 배려를 바라는 목소리도 나왔다. 이들은 “6시 30분에 믹서기를 돌리는 것은 통상적인 생활 소음은 아니다”, “글까지 써 붙일 정도면 정말 시끄러웠던거 아닐까”, “직장인이 아닌 사람도 배려해야 한다”, “야간근무 하고 온 사람 입장에서는 끔찍하다” 등의 반응을 보였다.
