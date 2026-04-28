‘진짜 사나이’ 출연 女소대장, 해군 첫 女주임원사 됐다

‘전파탐지 전문가’ 황지현 원사
“해군내 여군 역할 확대 자긍심”
해군 최초 여군 주임원사가 탄생했다.
28일 해군작전사 해양작전본부는 제3·4대 주임원사 이·취임식에서 황지현 원사가 해양작전본부 주임원사로 취임했다고 밝혔다.
황 주임원사는 2006년 해군 부사관 211기로 임관한 후 해군 최초 여군 훈련소대장, 함정병과 여군 최초 상사·원사 진급 등 다수의 ‘최초’ 기록을 달성하며 해군 여군 부사관의 진로를 개척해 왔다.
황 주임원사는 2007~2009년 부사관교육대 훈련조교로 근무했으며, 2014~2018년 해군 최초 여군 훈련 소대장으로서 해군 부사관 18기수 6000여 명을 양성했다.
그는 구축함 광개토대왕함(3200t급), 문무대왕함(4400t급), 최영함(4400t급) 등 주요 전투함에서 전탐(전파탐지) 전문가로 해상작전 임무를 수행했고 주임원사 취임 전 1년간 해군작전사령부 해양작전본부 지휘통제실 상황분석담당으로 근무했다.
황 주임원사는 과거 예능 프로그램 ‘진짜 사나이-해군부사관 특집’에도 출연한 적이 있다. 당시 ‘해군 첫 여군 소대장’으로 등장해 주목을 받았다.
황 주임원사는 “내가 꿈을 이루면 또 다른 누군가의 꿈이 될 수 있다는 생각으로 끊임없이 도전해 왔고, 해군 내 여군 부사관의 역할이 확대되고 있는 것에 자긍심을 느낀다”며 “후배들이 각 군사특기에서 최고 전문가가 되길 바라며, 향후 주임원사로서 부대 구성원들이 전사정신을 갖추고 임무 완수하도록 부대관리에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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