‘총파업 예고’ 삼성전자 노조위원장, 동남아 휴가 떠났다

삼성전자가 역대 최대 규모 총파업을 예고한 가운데, 파업을 이끌어온 노조위원장이 동남아로 휴가를 떠난 것으로 알려졌다.
28일 업계에 따르면 삼성전자 총파업을 이끄는 최승호 초기업노동조합 위원장은 동남아시아로 휴가를 떠난 것으로 전해졌다. 앞서 최 위원장은 삼성전자 총파업을 예고하며 회사가 수십조 원 규모의 손실을 입을 수 있다고 경고했다.
그는 “파업 시 하루 약 1조 원의 손실이 예상된다”며 “18일간의 파업 기간 동안 최소 20조 원에서 30조 원 규모의 생산 차질이 발생할 것”이라고 했다. 그는 동남아 휴가 기간 중 노조 홈페이지에 올린 입장문에서 “총파업에 동참하지 않으면 동료로 보기 어렵다”고 밝혔다.
삼성전자 노조는 현재 영업이익의 10% 수준의 성과급 규모를 15%로 상향하고 성과급 상한제 폐지를 요구하고 있다.
앞서 27일 김정관 산업통상부 장관은 “삼성전자 이익을 회사에 있는 사람들끼리만 나눠도 되는 건가”라고 말하며 사실상 삼성전자 노조 총파업에 부정적 입장을 내비쳤다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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