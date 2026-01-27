SF, ‘골드글러브 중견수’ 베이더 영입…이정후, 우익수로 옮길 듯

‘바람의 손자’ 이정후(28)가 샌프란시스코 중견수 자리를 해리슨 베이더(32)에게 내줄 전망이다. 대신 우익수로 수비 위치를 바꿀 확률이 높다.
27일 미국프로야구 메이저리그(MLB) 공식 매체 MLB닷컴 등 현지 언론에 따르면 샌프란시스코는 자유계약선수(FA) 외야수 베이더를 2년간 2050만 달러(약 296억 원)를 주는 조건으로 영입했다.
미국 스포츠 전문 매체 ‘애슬레틱’은 “샌프란시스코는 베이더에게 단순히 ‘대체 선수’ 수준의 수비를 맡기려는 게 아니다. 지난 시즌 리그 최악의 수비력을 보여준 외야진을 강화해 줄 것을 기대하고 있다”고 분석했다.
베이더는 세인트루이스에서 뛰던 2021년 중견수 부문 내셔널리그(NL) 골드글러브를 받는 등 수비력이 빼어나다는 평가를 받는 선수다.
상대적으로 타격이 아쉬워 뉴욕 양키스, 신시내티, 뉴욕 메츠 등을 거쳤지만 지난 시즌에는 타격면에서도 ‘커리어 하이’ 활약을 펼쳤다.
베이더는 지난해 미네소타와 필라델피아에서 146경기에 나와 타율 0.277, 17홈런, 54타점, 11도루, OPS(출루율+장타율) 0.796을 기록했다.
반면 이정후는 지난 시즌 평균 대비 아웃 기여도(OAA)가 -5에 그치며 수비에 어려움을 겪었다. MLB에서 뛰는 평균적인 중견수라면 잡을 수 있던 타구 5개를 놓쳤다는 뜻이다.
샌프란시스코 안방구장 오라클 파크는 우중간 외야가 넓고 바닷바람이 강하게 불어 외야 수비가 까다로운 구장으로 악명 높다.
베이더가 가세하며 포지션을 바꿔야 하는 상황이지만 이정후에게 나쁠 것이 없다는 분석도 나온다.
이정후는 지난 시즌 보살 7개를 기록하며 ‘강한 어깨’를 인정받았다.
애슬레틱은 “샌프란시스코는 어깨가 강한 이정후가 더 효과적으로 활용될 수 있도록 우익수로의 포지션 변경을 고려하고 있다”고 설명했다.
이정후가 우익수로 자리를 옮겨 강한 어깨를 십분 활용하고 타격에 집중하는 것이 팀과 선수 모두에게 득이 될 거라는 분석이다.
이정후는 한국프로야구(KBO)에서 7년간 출전한 884경기 중 291경기에서 코너 외야수로 선발 출전한 경험이 있다.
이소연 기자 always99@donga.com
