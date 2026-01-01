[오늘의 운세/1월 27일]

● 쥐
48년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
60년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
72년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
84년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
96년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
08년 자신감도 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
● 소
37년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
49년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
61년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
73년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
85년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
97년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
● 범
38년 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
50년 편견을 버리고 마음을 열어라.
62년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
74년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
86년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
98년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
● 토끼
39년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
51년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
63년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
75년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
87년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
99년 주변의 도움받고 혼자 해결하지 말라.
● 용
40년 이것도 좋고 저것도 좋다.
52년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
64년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
76년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
88년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
00년 불평하지 말고, 적극적으로 행할 것.
● 뱀
41년 오랜 숙원이 이루질수 있다.
53년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
65년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
77년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
89년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
01년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
● 말
42년 베푼 만큼 돌아온다.
54년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
66년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것.
78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
90년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
02년 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 양
43년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
55년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
67년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
79년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
91년 충동적인 구매나 언행 주의.
03년 마음에 들지 않아도 적극적으로 할 것.
● 원숭이
44년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
56년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
68년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
80년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
92년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
04년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 닭
45년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
57년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
69년 지나친 과욕은 금물!
81년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
93년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
05년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
● 개
46년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
58년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
70년 지나치면 모자람만 못한 법.
82년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
94년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
06년 바쁘기는 하지만 유쾌한 하루가 될 듯.
● 돼지
47년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
59년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
71년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
83년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
95년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
07년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
인천철학관 박성희 원장
