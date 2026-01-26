“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘

한동훈 전 대표를 둘러싼 당원게시판 사건이 국민의힘 내부 갈등의 뇌관으로 다시 급부상하고 있다. 당원게시판 사건을 두고 당내에서 갑론을박이 확산되는 가운데 장동혁 대표 측은 한 전 대표 제명 처분을 확정하고 당 쇄신과 지방선거 준비에 박차를 가하겠다는 분위기다. 이르면 장 대표가 29일 최고위원회의를 주재해 한 전 대표 제명 처분을 확정할 수 있다는 관측이 나온다.
국민의힘 소장파인 김재섭 의원은 26일 “제명은 과하다가 중론”이라며 “의원들 상당수가 이에 대해서 반대 입장을 공개 내지는 비공개적으로 천명을 하고 있는 상황 속에서 장동혁 대표가 제명을 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아니다”라고 주장했다. 이어 “이렇게 극형을 해야 될 만한 사안인가에 대해서는 많은 의원들도 그리고 저도 아니라고 생각한다”며 “극형을 해야 될 만한 사안인가에 대해서는 많은 의원들도 아니라고 생각한다”라고 강조했다. 당내에서는 장 대표가 단식에 돌입하기 이전까지 중립 성향 및 소장파 의원들을 중심으로 제명 처분에 대해서는 과하다는 주장이 제기된 바 있다.
반면 계파색이 옅은 안철수 의원은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “당원게시판 논란의 시급한 정리가 우선”이라며 “당원게시판 문제가 마무리되지 않는다면, 우리 당은 다시 단식 이전의 여론 지형으로 퇴행할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “당게 논란은 미뤄서는 안 되며, 최고위에서 어떠한 결론이 도출되든 조속히 결정하고 일단락 지어야만 한다”라고 덧붙였다. 대구·경북(TK) 3선인 임이자 의원도 “(한 전 대표가) 본인이 억울한 부분도 있을 수 있고 그런 부분이 있다고 한다면 와서 어느 부분이 조작됐고 어느 부분이 문제가 있고 이거는 정말 나는 억울하다고 소명을 했어야 한다”며 “소명을 하지 않고 집회를 하는 건 수를 잘못 두는 것 아닌가 싶다”고 말했다.
특히 이날 최고위원회의에서는 24일 열린 한 전 대표 지지자들의 징계 철회 요구 집회에 대한 우려가 나왔다고 한다. 박성훈 수석대변인은 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “오늘 비공개 회의에서는 지난 주말에 있었던 일부 한동훈 지지 세력 집회에 대해선 우려 목소리가 나왔다”며 “최고위원들 사이에서 이 부분에 대해서 당의 기강을 해치는 발언들에 대한 우려 목소리가 나왔고 이 부분에 대한 적절한 조치가 필요하지 않느냐는 얘기도 있었다”고 전했다. 이날 최고위원회의에는 한 전 대표 제명 관련 안건은 상정되지 않았다.
장 대표 측은 한 전 대표 제명 처분을 매듭짓고 당 쇄신과 지방선거 준비에 본격 나서겠다는 분위기다. 한 전 대표 지지자들과 친한계 반발에도 불구하고, 제명 처분을 통해 국민의힘 지지층을 결집할 수 있다는 계산이 깔린 것으로 보인다. 장 전 대표 측 인사는 “29일 최고위원회의에서 한 전 대표 제명 처분에 대한 결론을 내릴 것 같다”며 “이후 장 대표가 본격적으로 당 쇄신에 나서고 중도층 표심 잡기 행보도 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.
