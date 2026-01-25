李, 이혜훈 지명 철회…“국민 눈높이 부합 못해”

이재명 대통령이 부동산 부정 청약, 보좌진 갑질, 자녀 입시 문제 등 각종 논란에 휩싸였던 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다.
홍익표 대통령정무수석비서관은 25일 브리핑을 열고 “이재명 대통령은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 사회 각계 각층에 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 그 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다”며 “이 대통령은 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다.
홍 수석은 “후보자는 보수정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈지만, 안타깝게도 국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다”고 했다.
이어 “통합은 진영 논리를 넘는 변화와 함께 대통합의 결실로 맺어질 수 있다”며 “통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것”이라고 했다.
홍 수석은 이혜훈 후보자를 지명한 건 이재명 대통령의 통합 의지에 기반한 것이라고 했다. 그는 “(이 후보자 지명의) 근본적 취지는 특정 진영의, 한쪽 진영에 계신 분이 아니라 우리 사회 각계 각층에서 전문성 가진 분들을 폭넓게 쓰겠다는 이 대통령의 통합에 대한 의지는 계속 유지된다”고 했다.
홍 수석은 이 후보자를 둘러싼 논란 중 어떤 특정 사안 때문에 지명을 철회한 것은 아니라고 했다. 그는 “인사청문회 과정에서 다양한 문제 제기가 있었고 일부 후보자의 소명이 있었지만, 그 소명이 국민적 눈높이에 미치지 못한 부분도 있었다. 여러 가지 종합적으로 고려한 것이지 특정 한 가지에 의해서 지명철회가 이뤄진 것은 아니다”라고 했다.
자진 사퇴가 아닌 지명 철회를 결정한 것에 대해선 “대통령이 임명할 때도 보수 진영에 있는 분들 모셔왔기 때문에 지명 철회까지도 인사권자로서 책임을 다하신 것”이라고 했다.
향후 홍 수석은 이재명 정부 장관 후보자 지명 과정에서 보수 진영 인사를 계속 영입할 수 있다는 뜻을 내비쳤다. 그는 “기획예산처에 한정된 것이 아니라 앞으로 이 대통령의 인사가 다양하게, 여러 자리에 있지 않겠나”며 “그럴 때 고려하는 요소가 우리 사회 통합 측면도 늘 고려하면서 인사를 하겠다는 것이지, 기획예산처 장관 자리 정해놓고 통합 자리라서 보수 진영 인사 모시겠다고 이렇게 이해하실 필요는 없다”고 했다.
