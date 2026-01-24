민주평통 “이해찬, 의식 돌아오지 않은 위중한 상태”

베트남 출장 중 건강이 악화한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 아직 의식을 찾지 못한 것으로 확인됐다.
24일 민주평통 관계자는 “현재 심장 스텐트 시술 경과를 지켜보는 중”이라며 “어제보다는 호흡 등이 다소 안정적이나 의식은 아직 돌아오지 않은 위중한 상태”라고 밝혔다.
이어 “현지 의료진이 최선을 다해 치료 중”이라며 “주베트남대사관 및 총영사관 등과 적극 협력하며 대응하고 있다”고 전했다.
앞서 이 수석부의장은 전날 오후 1시경 귀국을 준비하던 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 구급차를 타고 호찌민 현지 병원 응급실로 긴급 이송됐다. 한때 심정지가 반복된 것으로 알려졌다. 그는 심근경색 진단을 받아 스텐트 삽입 시술을 받은 뒤 중환자실로 옮겨졌다.
당초 이 수석부의장은 민주평통 베트남 운영협의회 참석차 지난 22일 호찌민으로 출국한 뒤 24일 행사를 마치고 25일 귀국할 예정이었다. 그러나 현지에서 건강이 급격히 악화해 23일 조기 귀국을 결정했던 것으로 알려졌다.
이재명 대통령은 조정식 정무특보를 이날 오전 베트남 현지로 급파할 것을 지시했다. 조 정무특보는 이날 인천국제공항 출국길에서 “현지에서 청와대와 소통하며 필요한 부분을 조력할 것”이라고 말했다.
1952년생으로 올해 74세인 이 수석부의장은 7선 국회의원 출신으로 국무총리를 지냈으며 지난해 10월 민주평통 수석부의장에 임명됐다.
