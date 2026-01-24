투어스, 24일 첫 중화권 단독 투어 시작…글로벌 영향력 확장

TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 24~25일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터에 이어 31일과 2월 1일 가오슝 뮤직 센터에서 ‘투어스 투어 ’24/7:위드:어스‘ 인 마카오 & 가오슝’(TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN MACAU & KAOHSIUNG)을 개최한다. 앞서 이 투어는 예매가 시작되자마자 일찌감치 ‘완판’됐고, 특히 가오슝 공연은 시야제한석까지 동이 나 투어스의 강력한 티켓 파워를 보여줬다.
‘24/7:위드:어스’는 투어스와 42(팬덤명)가 함께 호흡하며 ‘청춘’의 이미지를 직관적으로 그려내는 공연이다. 팬들의 큰 사랑을 받은 대표곡 퍼레이드는 물론, 멤버들의 재치 있는 입담과 유쾌한 소통이 어우러져 러닝타임을 꽉 채울 예정이다. 미니 1집 ‘스파클링 블루’(Sparkling Blue)부터 미니 4집 ‘플레이 하드’(play hard)까지 지난 2년간 촘촘한 성장 서사를 쌓아온 투어스가 무대 위에서 표현해 낼 청춘의 다채로운 순간에 팬들의 기대가 모인다.
이번 투어는 ‘차세대 퍼포먼스 최강자’로 거듭난 투어스의 진면목을 중화권에 각인시키는 자리가 될 전망이다. 지난해 6월~7월 한국과 일본에서 총 6만 6000여 명의 관객과 호흡하며 ‘톱 티어 퍼포머’로서 입지를 다진 이들은 각종 대형 페스티벌과 글로벌 시상식을 섭렵하며 탄탄한 무대 내공을 쌓았다.
숱한 실전 경험으로 다져진 투어스의 안정적인 라이브와 퍼포먼스 역량이 현지 무대에서 어떻게 빛을 발할지 관심이 쏠린다.
댓글 0