장남 위장전입 의혹에…이혜훈 “결혼 직후 관계 깨져 우리와 살아”

원펜타스 청약 당첨 부정 의혹에 답변
이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 23일 원펜타스와 관련한 장남의 위장전입 의혹에 “장남은 결혼 이후 관계가 깨진 상황이라 저희와 함께 계속 있을 수밖에 없는 상황이었다”고 말했다. 논란이 되고 있는 원펜타스 반환에 대해선 “수사 결과에 따를 것”이라고 했다.
“당시 장남 혼례 유지 어렵다고 생각
부모 세대원 등록…이후 사이 좋아져”
이 후보자는 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에 출석해 “사실은 제가 이런 이야기를 공개적으로 하게 되지 않기를 간절히 바랐는데, 일이 이렇게 된 이상 저희 가족 이야기를 할 수밖에 없는 상황인 것 같다”며 이같이 말했다.
이 후보자는 “2023년 12월 장남은 부부로 된 걸로 알고 신혼집을 마련했지만, 혼례를 올리고 곧바로 문제가 생겼다”며 “두 사람의 관계가 깨어진 상황으로, 최악으로 치달았다”고 했다. 이어 “당시 저희는 그 혼례를 유지하기가 어렵다고 생각했다. 그래서 장남은 저희와 함께 계속 있을 수밖에 없는 상황이었고 함께 간다고(산다고) 생각했다”고 했다.
이 후보자는 래미안 원펜타스 청약당첨을 위해 이미 결혼한 장남을 부양가족으로 허위 기재했다는 의혹을 받고 있다. 창약 가점 요건은 미혼인 자녀만 부양 가족 신청이되는데, 청약 신청 당시 이 후보자 장남은 결혼 후 이미 용산 전셋집에서 따로 살고 있었고 부모의 주소지로 세대원으로 등록해 부양가족 점수를 받았다는 것이다.
이 후보자는 이후 장남 내외 사이가 좋아졌다고 해명했다. 이 후보자는 “사이가 좋아지도록 많은 노력을 했다”고 했다. 이어 논란이 된 원펜타스를 반환할 의지가 있냐는 의원 질의에 “수사 결과에 따르겠다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
