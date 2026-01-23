“김밥이랑 스시는 다른데”…‘김밥김’에 ‘스시앤롤’ 표기 논란 [e글e글]

한국 김밥이 글로벌 K-푸드로 자리 잡는 가운데, 일부 ‘김밥용 김’ 제품 포장지에 영어로 ‘스시 앤 롤(Sushi and Roll)’이라는 표기가 사용되고 있어 정체성 혼동을 부를 수 있다는 지적이 제기됐다. 해외 소비자 인식이 브랜드와 문화 이미지로 직결되는 상황에서, 표기 하나가 K-푸드의 독자성을 약화시킬 수 있다는 문제의식이다.
23일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “일부 ’김밥용 김‘ 포장지에는 아직도 영어로 ’스시 앤 롤‘(SUSHI AND ROLL)로 표기하고 있어 문제가 되고 있다”고 지적했다.
서 교수가 지적한 해당 제품은 ‘김밥김’으로 판매되고 있으나, 포장지에 ‘스시 앤 롤(sushi and roll)’, ‘스시와 롤을 위한 구운 김(roasted laver for sushi and roll)’ 등의 문구가 함께 사용됐다.
서 교수는 “지난해 전 세계를 강타한 넷플릭스 애니메이션 ’케이팝 데몬 헌터스‘에서 헌트릭스 멤버가 김밥을 먹는 장면이 나와 큰 화제가 됐다”며 “김밥은 세계인들이 좋아하는 K푸드의 대표 주자로 성장했기에 당당히 ’KIMBAP‘(혹은 GIMBAP)으로 표기해야한다”고 주장했다.
실제로 최근 미국의 주요 슈퍼마켓을 비롯한 해외 유통망에서는 냉동 김밥 제품이 판매되며 현지 소비자들의 관심도 높아지고 있다. 특히 ’케데헌‘에서 김밥을 자르지 않고 통째로 먹는 장면이 주목받으면서, 틱톡(TikTok)에서는 ‘김밥 한입 먹기’ 챌린지가 확산되는 등 온라인상에서도 화제가 이어지고 있다.
서 교수는 이어 “그동안 김치와 비빔밥, 불고기 등을 중심으로 한국 음식을 꾸준히 홍보해 왔다”며 “올해부터는 김밥과 떡볶이, 한국식 토스트 등 보다 다양한 K-푸드를 세계에 알리는 데 힘쓰겠다”고 덧붙였다.
누리꾼들 사이에서도 “올바른 표기를 사용해야 한국 김의 정체성이 더 분명해질 것이다”, “김밥에 쓰이는 김은 스시용 김과 다른데 혼동을 줄 수 있다”, “지금이라도 바로잡아야 한다” 등의 반응이 나오고 있다.
