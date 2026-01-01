[단독]이혜훈 “장남 다자녀 전형 입학” 허위 논란

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 연세대 경제학과를 졸업한 장남에 대해 “다자녀 전형으로 입학했다”고 국회에 답변했지만, 이 후보자 장남이 입학했을 당시엔 다자녀 전형이 없었던 것으로 나타났다. 야당은 “거짓 답변을 한 것”이라고 지적했다.
22일 개혁신당 천하람 의원이 이 후보자 인사청문준비단으로부터 받은 자료에 따르면, 이 후보자 측은 2010년 연세대 경제학부에 입학한 장남에 대해 “사회적 기여자 특별전형이 아닌, 다자녀 전형으로 입학했다”라고 답변했다. 이 후보자는 아들이 3명이라 ‘3자녀 이상 가정’에 해당해 다자녀 전형으로 합격했다는 것이다. 이 후보자의 남편인 김영세 교수는 연세대 경제학부에 재직 중이다.
하지만 천 의원이 연세대 신입생 모집요강 등을 확인한 결과 장남이 입학한 2010학년도에는 다자녀 가정 출신에게 지원 자격을 주는 전형 자체가 없었던 것으로 나타났다. 연세대가 다자녀 가정 출신자에게 별도의 지원 자격을 부여해 모집한 건 2011학년도부터라는 것.
야당에선 장남의 연세대 입학 과정에 대한 이 후보자의 답변과 설명이 석연치 않다는 지적이 나오고 있다. 천 의원은 “그 많은 국민적 분노와 반감을 무릅쓰고라도 초대 기획예산처 장관을 하겠다는 후보자가 국회와 국민 앞에 제출하는 답변의 수준이 과연 국민 눈높이에는 맞는가”라고 비판했다. 이 후보자 측은 “청문회에서 소상히 답변드릴 것”이라고만 밝혔다.
여야는 줄다리기 끝에 이 후보자의 국회 인사청문회를 23일 열기로 합의했다. 아파트 부정 청약과 자녀들의 입시·취업 ‘부모 찬스’ 등을 두고 공방이 벌어질 것으로 전망된다.
