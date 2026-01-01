[초대석]“다양성 전략으로 지역 전문대 활로 열 것”

“세계 유일의 승강기 특성화 대학의 역량을 바탕으로 승강기 분야 최고 전문 인재를 양성하는 동시에 청년과 평생학습자, 장애인, 외국인 학생이 공존하는 미래형 지역 대학으로 거듭나겠습니다.”
이현석 한국승강기대 총장(54)은 19일 경남 거창군 집무실에서 동아일보와 인터뷰하며 “글로벌 승강기 산업의 미래를 짊어질 전문 인력을 양성하고 있다”며 “여기에 미래 세대의 패기와 열정, 평생 교육 세대의 노하우 등을 함께 아우르는 상생·협력 교육 모델을 구축할 것”이라며 이렇게 말했다.
2010년 개교한 한국승강기대는 정부로부터 인가받은 세계 유일의 승강기 특성화 대학이다. 승강기 기계 설계부터 전기 제어, 설치, 유지·보수, 검사에 이르기까지 전 과정을 아우르는 실무 중심의 교육을 제공한다. 13일 대학알리미에 공시된 ‘2024년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사’에서 한국승강기대의 취업률은 82.5%로 직업 교육이 중심인 전문대 134곳 중 농협대와 기독간호대에 이어 3위를 차지할 만큼 높은 취업률을 자랑하고 있다. 국내 승강기 기술 인력을 글로벌 하이테크 엔지니어로 육성하기 위한 국내 최고 수준의 설비, 장학제도, 해외 진출 및 취업 시스템도 갖췄다.
한국승강기대는 기존의 승강기 특성화에 더해 지난해부터 파크골프학과를 신설해 새로운 도약을 꾀하고 있다. 급성장하는 시니어 산업 육성에 발맞추고 평생 학습의 관심이 커지는 상황에 선제적으로 대응하기 위한 차원이다. 지난해 500명 이상이 입학하며 단숨에 인기 학과로 자리 잡았다. 인구 감소로 고민하는 지역 대학에 ‘만학도와 시니어 층’이라는 새로운 활로를 열어준 사례로도 평가받는다. 이 총장은 “단순히 스포츠 종목 하나를 가르치는 데 그치지 않고 지도자 양성, 경기 운영, 코스 설계 및 관리 등 파크골프 산업 전반을 아우르는 전문 커리큘럼을 꼼꼼하게 제공하고 있다”며 “제주에 전용 파크골프장과 학교 부지 내 전용 실습장을 조성하는 등 교육 인프라 투자와 엄격한 출결 관리도 신경 쓰고 있다”고 강조했다.
이 총장은 비수도권 지역 전문대의 살길을 ‘다양성’에서 찾고 있다. 학령인구 감소와 고령화로 생존의 위기에 놓인 지역 대학의 경쟁력을 높이기 위해 필요하다는 것이다. 이런 차원에서 대학은 국립창원대와 글로컬대학 사업을 통해 카자흐스탄 현지 ‘승강기 연구개발(R&D) 파크’ 조성에 참여하는 한편 외국인 유학생 유치 및 교육에도 심혈을 기울이고 있다. 또한 2027학년도부터 장애인 전형을 통해 학생을 모집하고 발달장애인의 고등 교육 지원에 힘쓸 예정이다.
이 총장은 대학 차원을 넘어 경남 교육공동체의 교육 본질을 회복하기 위한 철학도 강조하고 있다. 자치교육과 책임교육, 협력교육을 비전으로 제시하며 미래 인재 양성에 나서고 싶다는 것. 이 총장은 “경남의 교육은 모든 학생이 민주시민으로서 독립적·자치적이면서 사회 구성원으로서 협력할 수 있어야 한다”며 “책임을 다하는 학교, 협력을 통한 교육, 상생하는 경남을 슬로건으로 경남 교육 발전에도 일조하고 싶다”고 말했다.
창원이 고향인 이 총장은 경북대 법학과를 졸업하고 한양대에서 법학 석·박사 학위를 받았다. 대진대 공공인재법학과 교수와 한국부동산법학회 부회장을 지내고 한국승강기대 총장에 취임했다.
댓글 0