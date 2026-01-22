‘케데헌’, 아카데미 주제가상·애니메이션상 후보 지명

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 22일(현지 시간) 미국 최고 권위의 영화 시상식 아카데미(오스카상) 2개 부문 후보에 올랐다.
미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)에 따르면 이날 발표한 제98회 시상식 후보 명단에서 케데헌은 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐다. 케데헌의 타이틀곡인 ‘골든(Golden)’은 주제가상 후보에 올랐다.
케데헌은 11일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제83회 골든글로브 어워즈 시상식에서 2관왕에 오르기도 했다. 주제가상에 이어, 장편애니메이션 부문에서도 ‘주토피아2’ ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 등 쟁쟁한 경쟁작을 제치고 트로피를 차지한 것.
한국계가 작곡하고 부른 노래가 골든글로브 주제가상을 받은 건 처음이며, 한국계 감독이 만든 애니메이션이 작품상을 받은 것도 최초였다. 한편 제98회 아카데미 시상식은 내년 3월 15일 LA에서 열린다.
박성진 기자 psjin@donga.com
