최가온 “세상에서 가장 잘 타는 스노보더 되고 싶다”

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에서 한국 선수단에 첫 금메달을 안긴 스노보드 여자 하프파이프 국가대표 최가온(18)이 세계 최고의 선수가 되겠다는 목표를 밝혔다.
최가온은 9일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 미디어데이에서 “한국에 돌아온 뒤 미뤄둔 친구들과의 약속과 각종 미디어 일정을 소화하느라 바쁘게 지내고 있다”며 “그간 해보지 못했던 경험들을 금메달 덕분에 하고 있어서 (메달을 딴 게) 더 실감이 나는 것 같다”고 말했다. 가장 기억에 남는 경험으로는 5일 청와대에서 열린 선수단 격려 오찬에 참석해 ‘최애’ 아이돌 ‘코르티스’를 직접 본 것을 꼽았다.
대회를 마치고 평범한 고교생으로 돌아온 최가온은 “귀국하자마자 파자마 파티를 두 번이나 했는데 로제맛 엽떡(엽기 떡볶이)과 마라탕을 이틀 연속 먹었다”고 말하며 해맑게 웃었다. 이어 “두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)는 너무 많이 먹어서 질릴 시기가 온 것 같다”고 덧붙였다.
올림픽 이후 달라진 관심도 몸소 느끼고 있다. 최가온은 “친구들과 카페를 갔는데 많은 분이 알아보셔서 깜짝 놀랐다. 큰 관심을 받는 게 행복하다”면서도 “친구들이 같이 사진 찍히는 것을 싫어하다 보니 그런 부분은 조금 불편한 것 같다”고 말했다.
올림픽을 앞두고 훈련하던 도중 왼쪽 손바닥에 부상을 당해 보호대를 착용하고 대회에 출전했던 최가온은 “세 군데 골절이 있어 치료받고 회복 중”이라며 “이번 시즌에는 대회를 더 나가지 않고 여름에 미국으로 캠프 훈련을 떠나 감을 되찾는 게 목표”라고 전했다.
최가온은 이날 더 큰 꿈에 대해서도 언급했다. 최가온은 “‘세상에서 가장 잘 타는 스노보더’로 기억되고 싶다”며 “경기에서 성과를 내는 것도 중요하지만 스노보드 자체를 잘 다루고 아무도 못 하는 기술을 할 수 있는 최고의 선수가 되고 싶다”고 강조했다. 새로 연마할 기술에 대해서는 “따로 정해두진 않았다”며 “아직 어리고 가능성이 열려 있으니 지금 기술에서 난도를 계속해서 높여가겠다”고 다짐했다.
최가온이 생각하는 최고의 스노보더는 올림픽 2연패(2018년 평창, 2022년 베이징)에 빛나는 ‘우상’ 클로이 김(26·미국)이다. 최가온은 “클로이 언니는 정신적으로도 그렇고 선수로서 모든 것이 멋있다”며 “보드 탈 때 양발을 잘 쓰는 게 저랑 비슷하기도 하고 가장 존경하는 선수다. 남자 선수 중에는 도쓰카 유토(25·일본) 선수가 정말 잘 타는 것 같다”고 말했다.
18세 나이에 세계 정상에 오른 최가온은 “제가 생각했을 때 10대는 해보고 싶은 것을 마음껏 해볼 수 있는 나이기 때문에 가장 청춘인 시기다. 어떤 일이든 포기하지 않는다면 다 이뤄낼 수 있을 것”이라며 동료와 후배들에게 용기를 심어줬다.
그리고 계속해 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인올림픽)에 출전한 한국 선수단을 향해 “(김윤지 선수가) 금메달을 획득하신 것을 봤다. 축하드리고 계속 금빛 기운을 보내겠다”며 “다치지 말고 파이팅하셨으면 좋겠다”며 응원을 전했다.
