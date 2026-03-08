[속보]오세훈, 서울시장 후보 등록 안했다…“당 노선변경 촉구”

오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 후보 접수 기한 내 후보 등록을 하지 않았다.
8일 서울시 등에 따르면 오 시장은 이날 오후 6시까지였던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 공천 신청을 하지 않았다.
오 시장은 지난 1월 한동훈 전 대표가 당에서 제명된 직후 장동혁 국민의힘 대표의 사퇴를 요구하는 등 장 대표와 마찰을 빚으며 당 노선 정상화를 촉구해왔다.
오 시장 측은 공천 신청을 하지 않은 것에 대해 “7일 ‘당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다’고 호소한 바 있다”며 “지금도 그 입장에는 변함이 없으며, 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다”고 밝혔다.
앞서 서울시장 후보로 거론되던 당 최고위원인 초선 신동욱 의원은 이날 불출마를 선언했다. 서울시장 후보군으로 거론되던 4선 안철수 의원도 경선 출마를 고사한 것으로 알려졌으며, 5선 나경원 의원도 공천 신청을 접수하지 않았다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0