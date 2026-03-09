美-이스라엘-이란 등 공습… 그랜드 바자르-화이트시티 등 중동 문화유산 비상

사막의 문명이 깨진다
7세기∼근대 초 건립 역사적 유물들… 이란-이스라엘 세계유산 38곳 달해
유네스코 “문화재 보호” 성명에도
강제력 없어… 약탈-불법거래 우려
2일(현지 시간) 이란 테헤란에 있는 ‘그랜드 바자르’는 미국과 이스라엘의 공습으로 점포가 무너지는 등 여러 훼손을 당했다. 7세기부터 상업 활동이 이어져 온 이 대형 전통시장은 이란이 1977년 국가유산으로 지정한 곳이다.
문화유산 피해는 이란뿐만이 아니다. 이스라엘 텔아비브의 유네스코 세계유산 ‘화이트 시티’도 이란 공습의 희생양이 됐다. 20세기 초 바우하우스 양식 건축물이 밀집한 이곳은 미사일 공격으로 1930년대 건물 2채가 파괴됐다.
미국과 이란의 전쟁이 길어지며 해당 지역의 문화유산들이 위기에 빠졌다. 이미 여러 유적이 피해를 입었으며, 박물관 등은 소장품을 안전지역으로 옮기고 있으나 안심할 수 없는 상황이다. 유네스코는 “모든 문화유산은 1954년 헤이그 협약과 1972년 세계유산 및 자연유산 보호 협약에 따라 보호된다”며 긴급 성명을 발표했으나, 사실상 강제력은 없다.
● 중동 세계유산 1·2위 보유국들
이란은 중동 국가 가운데 세계유산을 가장 많이 보유한 나라다. 고대 페르시아 아케메네스 왕조의 수도인 ‘페르세폴리스’와 이슬람 건축 예술의 정수로 꼽히는 ‘이맘 광장’ 등 29개나 된다.
그중 하나인 ‘골레스탄 궁전’은 폭격 여파로 곳곳이 부서졌다. ‘이란의 베르사유 궁전’으로 불리는 이 궁전은 페르시아 전통과 서구 예술이 결합한 카자르 왕조 시대(1789∼1925년) 걸작. 페르시아식 스테인드글라스 ‘오르시(orsi)’가 산산조각 났으며, 정교한 거울 장식도 떨어져 나갔다.
이스라엘도 2001년 등재된 고대 도시 ‘아크레 구시가지’ 등 세계유산만 9개다. 중동에서 두 번째로 많다. 피해를 입은 바우하우스 센터는 소셜미디어에서 “화이트 시티는 근대성과 희망, 재건의 상징”이라며 “그 소실을 애도한다”고 했다.
외신 보도를 종합하면 ‘사해 사본’ 등이 소장된 이스라엘국립박물관과 이란국립박물관, 페르세폴리스박물관 등은 현재 문을 닫고 소장품들을 안전한 곳으로 옮겼다. 중동 전체가 화약고가 될 위험이 커지며 카타르와 아랍에미리트(UAE) 등도 비상이 걸렸다. 카타르국립박물관, 도하 이슬람예술박물관 등이 잠정 폐관한 상태다.
● “문화유산은 인류 공동 책임”
그랜드 바자르 등이 타격을 입은 날, 유네스코는 성명을 발표해 문화유산 보호를 호소했다. 유네스코 측은 “잠재적 피해를 방지하고자 세계유산과 국가적인 유적의 지리 좌표를 모든 관계 당사자들에게 전달했다”고 했다. 앞서 무함마드 사드 알 루마이히 카타르 국립박물관 최고경영자(CEO)도 “문화유산 보호는 법적 준수를 넘어선 공동의 도덕적 책임”이라고 강조했다.
헤이그 협약은 “종교, 예술, 과학, 자선 목적의 건물과 기념물 등은 가능한 한 공격하지 않도록 모든 필요한 조치를 취해야 한다”(제27조)고 명시하고 있다. 하지만 한 세계유산 전문가는 “미국과 이란, 이스라엘 모두 헤이그 협약 당사국이지만 국제법 특성상 법적 구속력이 없다”고 한계를 지적했다.
전문가들은 “중동 지역에서 군사 작전 중 고의적으로 파괴되거나 부수적으로 훼손되는 문화유산 사례가 증가하고 있다”는 점을 우려하고 있다. 지난달 카타르 국립박물관에서 열린 ‘무력 충돌 중 문화유산 보호 세미나’에서 사이드 빈 압둘라 알 수와이디 국제인도법 국가위원회 위원장은 “문화유산이 상대편에 대한 복수나 선전, 불법적 이득을 위한 공격 대상이 되고 있다”고 했다.
중동 전문가인 이예지 한국외국어대 통번역대학원 특임강의교수는 이러한 문화유산 공격에 대해 “공동체적 기억과 정체성을 약화하려는 상징적 메시지가 담긴 경우가 많다”며 “시리아 내전 당시 이슬람국가(IS)가 팔미라의 신전을 의도적으로 파괴한 사건이 대표적”이라고 했다. 이어 “분쟁이 장기화되면 국가 통제력이 약해지고 무장 세력의 자금이 부족해져 문화유산 약탈 및 불법 거래 문제로 확대될 수도 있다”고 내다봤다.
