BTS 앨범 ‘아리랑’, 佛음반협회 ‘플래티넘’ 인증…통산 네번째

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 프랑스에서 10만 장 가량 판매되며 ‘플래티넘’ 인증을 획득했다.
프랑스음반협회(SNEP)는 27일(현지 시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘아리랑’이 앨범 부문 ‘플래티넘’ 인증을 받았음을 공개했다. 해당 인증은 실물 음반 판매량과 다운로드, 스트리밍 환산량을 합산해 10만 장 상당 판매된 앨범에 부여된다.
소속사 빅히트뮤직은 “BTS는 그룹 음반 기준으로 ‘MAP OF THE SOUL : 7’, ‘Proof’, ‘LOVE YOURSELF : ‘ANSWER’’에 이어 네 번째 앨범 부문 SNEP 플래티넘 인증을 보유하게 됐다”고 설명했다.
지난달 20일 발매한 ‘아리랑’은 프랑스에서 한 달여 만에 플래티넘 인증을 획득했다. 앞서 ‘MAP OF THE SOUL : 7’와 ‘Proof’는 각각 약 1년 2개월이 걸렸다.
한편 BTS는 25일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 월드투어 북미 공연의 문을 열었다. 북미에선 라스베이거스와 시카고, 멕시코시티 등 12개 도시에서 31회 공연을 갖는다.
사지원 기자 4g1@donga.com
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