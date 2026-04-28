‘워너원고’ 강다니엘, 입대 전 팬들에 “다녀와서 만나”

28일 오후 방송된 Mnet 워너원 리얼리티 ‘워너원고 : 백투베이스’(WANNA ONE GO : Back to Base)에서는 박지훈, 황민현, 이대휘 등 멤버들이 7년 만에 뭉친 가운데 강다니엘이 입대로 인해 함께하지 못했다.
그가 따로 영상 편지를 썼다. “이번에 함께 못해서 아쉽지만, 국방의 의무라서 이해해달라”라면서 지난 2월 9일 입대 당일 모습을 공개했다.
강다니엘이 팬들을 향해 “오늘 입대하는 날이다. 잘 다녀오겠다”라며 “그 자리에 그대로만 있어 준다면, 내가 돌아와서 내 직업인 아이돌로서 멋있고 성실한 모습 보여줄 테니까 머리 자란 다니엘로 보자. 안녕!”이라고 인사해 눈길을 끌었다.
한편 나머지 멤버들은 2017년 추억을 소환했다. 과거 활동 시절 늘 타고 다녔던 승합차가 등장해 웃음을 줬다. 워너원이 도착한 곳은 ‘워너베이스’였다. 입구부터 9년 전 그대로였지만 스케일이 달랐다. 멤버들이 새로운 아지트를 확인하자마자 감탄사를 연발했다. “스케일이 너무 커졌는데?”라며 놀란 가운데 다들 개인 방부터 찾았다. 11개의 개인 방에 각종 액티비티까지 가득해 놀라움을 더했다.
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