국힘 공관위, 오세훈 겨냥 “후보 없더라도 공천 기강 세울 것”

이정현, 吳 공천신청 보류에 강경 대응
“추가 모집은 철저히 원칙 따라 논의
세상은 ‘吾動說’로 움직이지 않는다”
국민의힘 이정현 공천관리위원장은 9일 오세훈 서울시장을 겨냥해 “공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”고 비판했다. 오 시장은 전날 당 노선 변화를 촉구하며 서울시장 선거 후보 미등록이라는 배수진을 쳤다.
이 위원장은 이날 오전 페이스북에서 ‘공천 질서에 대한 공관위원장 입장’이라는 제목의 글을 통해 “공천 질서는 어떤 정치적 이벤트보다 앞서야 한다”며 이같이 적었다.
그는 “공당의 공관위를 무력화하거나 공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일”이라며 “공천관리위원회는 이에 대해 단호하고 엄정하게 대응하겠다”고 경고했다.
이어 “추가 모집은 규정과 관례에 따라 공관위의 심의와 의결로 가능할 수 있다”면서 “그러나 그것 역시 철저히 원칙과 절차에 따라, 엄중하게 논의되어야 할 사안”이라고 했다. 그러면서 “공관위원장으로서 분명히 말씀드린다. 후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 강조했다.
이 위원장은 “세상이 특정 개인 중심의 ‘오동설(吾動說)’로 움직이지 않듯, 공천 또한 누구의 기대나 계산이 아니라 규정과 질서 위에서만 이루어질 것”이라고 덧붙였다.
앞서 오 시장은 ‘당 노선 정상화’를 요구하며 당 공천 신청 접수 마지막 날인 8일 서울시장 경선 후보 신청을 하지 않았다. 이에 공관위는 전날 긴급 회의를 진행했고, 공천 접수 기간도 8일 오후 10시까지 연장했다. 그러나 오 시장은 이에 응하지 않았다.
오 시장은 이날 공천 신청 없이 공지를 내고 “‘당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다’고 호소한 바 있다”고 말했다. 이어 “‘윤 어게인(again)’에 대한 단절 조치가 없으면 선거를 치를 수 없다는 의미”라며 “중대 결단도 배제하지 않는다”고 설명했다. 오 시장은 윤석열 전 대통령 관련 대응 등을 두고 지도부 책임론을 제기하며 당의 노선 정비 필요성을 강조해 왔다.
국민의힘은 9일 긴급 의원총회를 열고 지방선거를 앞둔 당 노선과 대응 방향 등을 논의할 방침이다. 오 시장은 전날 송언석 원내대표에게 당 노선을 두고 끝장 토론을 할 수 있는 의원총회를 열어주면 후보 등록을 하겠다는 뜻을 전달한 것으로 알려졌다. 공천관리위원회가 추가 공모를 받지 않기로 결정할 경우 국민의힘 소속 출마가 원천 봉쇄될 가능성도 있다.
댓글 0