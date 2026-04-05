샴푸 끊기 트렌드 ‘노푸’ 확산…두피 건강엔 오히려 ‘독’

샴푸를 쓰지 않는 ‘노푸(No-poo)’ 트렌드가 Z세대를 중심으로 확산되고 있다. 두피 유분 균형을 회복해 모발 건강에 도움이 된다는 인식이 퍼졌지만, 전문가들은 오히려 탈모와 두피 문제를 악화시킬 수 있다고 경고한다. 세정 부족으로 피지와 노폐물이 쌓이면 모낭 기능이 떨어지고 두피 환경이 무너질 수 있다는 지적이다.
최근 뉴욕포스트에 따르면 샴푸 사용을 줄이거나 끊는 ‘노푸’ 트렌드는 Z세대를 중심으로 빠르게 퍼지고 있다. 샴푸를 사용하지 않으면 두피가 스스로 유분 균형을 맞추며 건강해진다는 인식이 확산된 영향이다.
하지만 전문가들은 이러한 방식이 과학적으로 충분히 입증되지 않았다고 지적한다. 오히려 머리를 제대로 감지 않으면 비듬, 두피 자극, 모발 성장 저해 등 다양한 문제가 나타날 수 있다는 설명이다.
특히 “머리를 자주 감으면 탈모가 심해진다”는 인식은 대표적인 오해로 꼽힌다. 전문가들은 오히려 세정이 부족할 경우에도 두피 환경이 나빠지면서 탈모가 악화될 가능성이 더 높다고 본다.
탈모가 진행 중인 경우 두피는 이미 디하이드로테스토스테론(DHT)의 영향을 받고 있는 상태다. 이 호르몬은 모낭을 위축시키고 모발을 점차 가늘고 짧게 변화시킨다. 여기에 노폐물이 제대로 제거되지 않으면 피지가 축적되고, 염증과 미생물 불균형, 산화 스트레스가 증가해 모낭 기능을 더욱 떨어뜨릴 수 있다.
피지는 두피와 모발을 보호하는 역할을 하지만, 과도하게 쌓일 경우 모낭 주변 환경을 악화시킬 수 있다. 특히 곰팡이와 박테리아의 과증식이 발생하면 모낭 건강이 저해될 수 있다는 연구 결과도 있다.
장기간 머리를 감지 않을 경우 가려움, 과도한 유분, 각질 증가, 두피에 쌓인 이물감 등의 증상이 나타날 수 있다. 이는 두피 환경이 악화됐다는 신호다.
샴푸에 포함된 황산염 성분이 탈모를 유발한다는 주장도 있지만, 이를 뒷받침할 근거는 부족하다. 황산염은 주로 두피와 모발 표면을 세정하는 역할을 하며, 일부 민감성 두피에서 건조함이나 자극을 유발할 수는 있지만 모낭 자체를 손상시키지는 않는 것으로 알려졌다.
전문가들은 샴푸 사용 여부 자체보다 올바른 세정 습관과 두피 관리가 중요하다고 강조한다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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