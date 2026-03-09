코스피 장중 5200선 붕괴…매도 사이드카 발동

미국의 이란 공습에 따른 국제유가 급등에 코스피가 급락하며 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 효력 일시 정지)가 발동됐고 장 초반 5200선마저 붕괴됐다.
9일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 전장 대비 319.50포인트(5.72%) 급락한 5265.37로 출발했다. 코스닥 역시 58.19포인트(5.04%) 내린 1096.48에 장을 열었다.
코스피 급락세에 한국거래소는 9시 6분쯤 매도 사이드카를 발동했다.
9시 21분 현재 코스피는 전 거래일 대비 397.31포인트(7.11%) 떨어진 5187.56에 거래되며 5200선마저 붕괴됐다.
투자자별 매매 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 6859억 원, 4698억 원을 순매도하며 지수를 끌어 내리고 있고 개인이 1조1342억 원 순매수하며 물량을 받아내고 있다.
코스피 핵심 종목들의 주가도 큰 폭으로 하락 중이다. 삼성전자는 전장 대비 8.93% 떨어진 17만1400원, SK하이닉스도 9.09% 하락한 84만원에 거래 중이다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1476.4원)보다 16.6원 오른 1493.0원에 출발해 1500원 돌파를 눈앞에 두고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0