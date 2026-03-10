배우 한지상 성균관대 강의 불발…“학생들 문제 제기”

뮤지컬 배우 한지상이 성균관대학교 연기예술학과 강사로 임용됐으나 학생들의 반발이 이어지면서 해당 수업 강의에서 배제됐다. 학과 측은 학생들의 문제 제기와 학내 논란을 고려해 강사를 교체하기로 했다고 밝혔다.
9일 성균관대 연기예술학과 교수진에 따르면, 2026학년도 1학기 ‘보이스’ 수업의 강사를 한지상에서 다른 인물로 교체하기로 결정했다. 해당 수업은 연기예술학과 1학년 필수 과목이다.
한지상은 당초 지난 2월 기존 강사가 타 대학으로 자리를 옮기며 생긴 공백을 채우기 위해 추천됐다. 학과 측은 동문인 한지상의 공연 경력과 수상 이력, 실무 경험 등을 고려해 정식 절차를 거쳐 강사 임용을 결정했다고 설명했다.
임용 과정에서는 과거 논란이 됐던 사건도 검토 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 교수진은 당시 사법기관의 판단과 관련 자료 등을 검토한 뒤 임용 절차를 진행했다고 밝혔다.
그러나 임용 사실이 알려진 뒤 일부 학생들 사이에서 반대 의견이 제기되면서 학내 논란이 확산됐다. 지난 5일에는 교내에 임용 반대 대자보가 게시되기도 했다.
이 과정에서 대자보가 학과 구성원 간 충분한 논의 없이 제거됐다는 문제 제기도 나오면서 소통 방식에 대한 비판도 이어졌다.
학과 교수진은 입장문을 통해 소통 과정이 충분하지 않았던 점에 대해 사과했다. 교수진은 “단 한 명의 학생이라도 교육 환경에서 불편함이나 불안을 느낀다면 문제를 개선하기 위해 노력하겠다”며 “앞으로 교육 과정에서 윤리적 기준과 학생 안전에 대한 논의를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.
