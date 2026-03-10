재판소원제 시행 초읽기…2월 중순이후 확정 판결, 헌재에 취소 청구 가능

이르면 이번 주 재판소원제가 시행되면 2월 중순 이후 확정된 판결에 대해 헌법재판소에 재판취소를 청구할 수 있게 된다. 예외적인 경우에 한해 대법원이 아닌 1, 2심에서 확정된 판결에 대해서도 재판소원이 열릴 수 있다.
10일 헌재는 손인혁 사무처장 주재 재판소원 간담회를 열고 이같은 내용을 설명했다. 재판소원 대상 사건은 법 시행일 30일 전 법원에서 확정된 판결까지 적용된다. 대법원 확정판결뿐만 아니라 상소 포기로 1, 2심에서 확정된 판결에 대해서도 재판소원 청구가 가능하다. 다만 예외적인 경우에만 청구가 받아들여질 것으로 보인다. 헌재는 향후 사건 처리 과정에서 구체적인 기준을 마련한다는 방침이다.
헌재가 재판 취소를 결정하면 어느 법원으로 사건을 돌려보낼지도 헌재가 결정하게 된다. 대법원에서 상고기각으로 확정된 판결에 대해 재판소원이 청구되면 2심 법원으로 돌려보낼지 대법원으로 돌려보낼지 선택해 결정문에 명시하겠다는 것이다. 헌재는 “권리구제가 신속하게 이뤄지는 방향이라는 원칙 하에 돌려보낼 법원을 정할 것”이라고 설명했다.
재판소원법에는 청구인의 신청이 있는 경우 확정판결의 효력을 정지할 수 있는 가처분 조항도 포함돼있다. 이에 대해 헌재는 “형사재판에서 법원 확정판결로 구속된 사람이 재판소원을 내 가처분까지 받아내면 석방될 수 있다”고 설명했다. 다만 가처분이 인용되는 사례는 드물 것으로 내다봤다. 헌재는 또 “이혼 확정으로 재혼한 사람이 재판취소 결정을 받으면 중혼이 되는 것이냐는 문제 제기도 있는데 그 효력은 법원이 판단할 것”이라고 했다.
헌재가 돌려보낸 사건에 대해 법원이 결정 취지를 따르지 않으면 재차 재판소원을 제기하는 것도 가능하다는 게 헌재 설명이다. 다만 헌재는 소 남발을 막기 위해 8인의 헌법연구관으로 구성된 사전심사부를 운영하기로 했다.
