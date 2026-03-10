“머리 감기기 힘들다” 의식없는 노모 삭발한 간병인, 격분한 딸이 폭행

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 10일 16시 19분

동아일보DB
의식이 없는 모친의 머리를 마음대로 삭발한 간병 요양사를 폭행한 혐의로 기소된 50대 여성이 벌금형 집행유예를 선고받았다.

10일 법조계에 따르면 부산지법 형사11단독(부장판사 정순열)은 9일 특수폭행 혐의로 기소된 50대 여성 A 씨에게 벌금 150만 원에 집행유예 1년을 선고했다.

A 씨는 2024년 4월 4일 오후 2시 30분경 부산 중구의 한 병원에서 간병 요양사인 60대 B 씨를 향해 “너도 똑같이 잘라줄게”라고 말하며 폭행한 혐의를 받는다. 당시 A 씨는 손에 가위를 들고 있었던 것으로 알려졌다.

앞서 B 씨는 병원서 요양 중인 A 씨의 모친이 의식이 없는 상태라 머리를 감기기 힘들다는 이유로 삭발 해버린 것으로 알려졌다. 이후 A 씨가 B 씨에게 항의하는 과정에서 사건이 발생한 것으로 조사됐다.

재판부는 “폭행 정도를 보면 사안이 가볍지 않으나 모친 일로 항의하는 과정에서 발생한 일인 만큼 어느 정도 참작할 부분이 있다”며 “앞서 B 씨가 삭발 행위로 기소됐을 때 피고인이 처벌 불원서를 제출해 벌금형 집행유예가 나온 점도 고려했다”며 양형 이유를 설명했다.

#간병 요양사#폭행#여성#부산 중구#삭발
최재호 기자 cjh1225@donga.com
