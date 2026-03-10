유관순 열사·길원옥 할머니, NYT ‘역사속 여성’ 112인에 선정

뉴욕타임스(NYT)가 6일(현지 시간) ‘여성 역사의 달’을 맞아 세계사에 족적을 남긴 여성 112명을 소개했는데 한국인으로는 유관순 열사(1902~1920)와 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니(1928~2025)가 포함됐다.
NYT는 유관순 열사를 ‘때이른 죽음을 맞이한 여성’ 8명에 포함시켰는데 “일본 식민 통치에 맞선 한국 독립운동가”라고 소개했다. 앞서 NYT는 2018년 3월에도 ‘여성 역사의 달’을 기념하는 기사에 유 열사의 행적을 담았다.
길원옥 할머니는 ‘전쟁, 이주, 폭력, 질병 등 역사적 사건을 겪고 살아남은 여성’ 13명 가운데 한 명으로 소개됐다. NYT는 길 할머니에 대해 “제2차 세계대전 당시 일본군에게 성노예로 착취당했던 수많은 여성들의 고통을 국제사회에 알리기 위해 노력한 인물”이라고 평가했다. 또 지난해 2월 길 할머니가 별세했을 때도 부고 기사를 게재했다.
NYT는 일본 히로시마 원폭 피해자로 2024년 작고한 일본의 평화운동가 사사모리 시케코(1932~2024), 헬렌 켈러(1880~1968), 테레사 수녀(1910~1997), 마틴 루터 킹 목사의 부인 코레타 스콧 킹(1927~2006) 등도 역사적 여성 인물로 선정했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0