1인당 국민총소득 12년째 제자리…日·대만에 추월당했다

작년 3만6855달러로 0.3% 증가 그쳐
지난해 한국의 1인당 국민총소득(GNI)이 3만6855달러로 일본과 대만에 뒤처진 것으로 나타났다. 원-달러 환율 상승(원화 가치 하락) 영향으로 달러로 환산한 국민소득 증가폭이 줄어든 영향이다.
대만 4만달러, 일본 3만8000달러 넘어
“환율 상승으로 달러 환산 소득액 축소”
한국은행은 10일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 4분기(10∼12월) 및 연간 국민소득’ 잠정 통계를 공개했다. 한은에 따르면 한국의 지난해 1인당 명목 GNI는 전년(3만6745달러) 대비 0.3% 증가했다.
1인당 GNI는 2014년부터 12년째 3만 달러대에 머물러 있다. 2021년 3만7898달러까지 올랐다가 원화 가치 하락으로 2022년 3만5229달러로 떨어지기도 했다. 2023년에는 3만6194달러, 2024년은 3만6745달러로 집계되며 3년째 3만6000달러대를 유지하고 있다.
특히 지난해 한국의 1인당 GNI는 일본과 대만보다 적은 것으로 집계됐다. 한은에 따르면 지난해 일본의 1인당 국민총소득은 3만8000달러 이상으로 추산된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 시장 경쟁사인 TSMC가 있는 대만은 4만585달러로 집계됐다.
앞서 2023년과 2024년에는 한국의 1인당 GNI가 일본과 대만보다 앞섰는데 다시 역전된 것이다. 지난해 인구 5000만 명 이상 국가 중 한국의 1인당 국민총소득 순위는 일본에 밀려 7위권으로 내려갈 것으로 보인다.
한국의 지난해 1인당 GNI가 상대적으로 소폭 증가하고 일본과 대만보다 뒤처지게 된 주된 원인은 원-달러 환율 상승 때문이다. 지난해 연 평균 원-달러 환율은 1422.16원으로 외환위기 당시인 1998년(1398.88원)보다 높았다.
원화 가치가 하락하며 달러로 환산한 1인당 GNI 등의 지표도 내려간 것이다. 다만 원화 기준 1인당 GNI는 지난해 5241만6000원으로 2024년 대비 4.6% 증가했다.
김화용 한은 국민소득부장은 “지난해 원-달러 환율 상승률이 4.3%에 이른 것이 달러로 환산한 1인당 국민총소득 증가폭이 축소되는 것에 영향을 미쳤다”고 설명했다.
지민구 기자 warum@donga.com
