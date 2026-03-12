캐나다 잠수함 사업 노리는 獨 ‘폭스바겐 이탈’ 악재

60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 사업에서 독일 잠수함 업체 티센크루프마린시스템즈(TKMS)의 핵심 산업 파트너로 거론되던 독일 폭스바겐그룹이 잠수함 사업과 자동차 투자를 연계하지 않겠다고 밝혔다. 잠수함 사업 입찰시 자동차 산업 투자를 패키지로 제안하겠다던 독일의 계획에 차질이 생긴 것이다. 반면, 한화오션과 HD현대중공업 등으로 구성된 한국에게는 수주 가능성을 높일 기회라는 분석이다.
11일 자동차 업계에 따르면 올리버 블루메 폭스바겐 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 캐나다 잠수함 사업과 자동차 투자 연계 가능성에 대해 “우리의 사업을 다른 거래와 연계하지 않는다”고 말했다. 캐나다 정부가 잠수함 사업을 계기로 자동차 공장 유치까지 노리는 전략을 추진하는 가운데, 폭스바겐이 여기에 사실상 선을 그은 것이다. 폭스바겐그룹은 지난해 영업이익이 전년 대비 44% 줄어든 상황이다. 이런 배경에서 캐나다 신규 사업에 신중한 태도를 보인 것이란 분석이 나온다.
캐나다는 노후 잠수함을 대체하기 위해 최대 12척 규모의 차세대 잠수함 사업을 추진 중이다. 사업 규모는 약 600억 캐나다달러(약 60조원)에 달하는 것으로 추산된다. 현재 한국과 독일 등이 주요 후보로 거론되고 있다. 독일 측은 TKMS 잠수함 도입과 함께 자동차·배터리 투자 등을 묶은 ‘산업 패키지’를 제안하고 있다. 캐나다 정부도 방산 계약과 각종 제조업 투자를 동시에 유치하길 원하고 있다.
폭스바겐의 행보는 한화오션과 HD현대중공업이 ‘원 팀’으로 수주전에 참여하고 있는 한국에는 희소식이다. 한 방산업체 관계자는 “캐나다는 이번 잠수함 수주에서 경제적 기여도와 관련해 15% 정도 점수를 줄 것으로 예상되는데, 독일 측의 산업 투자에 차질이 생기는 건 한국에 유리한 부분”이라며 “한국이 산업 투자 부문에서 보다 신뢰성 있는 제안을 한다면 좋은 결과로 이어질 수 있다”고 말했다. 한국은 수주 주체인 한화오션, HD현대중공업 외에도 현대차그룹이 이번 수주전을 위해 캐나다에 수소연료전지 기반 인프라를 구축하겠다는 계획을 제안한 것으로 전해진다. 또 강훈식 대통령비서실장에 이어 각 유관 부처 장관들도 두 차례에 걸쳐 캐나다를 방문하는 등 지원 사격에 나섰다.
캐나다 정부는 한국과 독일의 최종 제안서를 토대로 올해 상반기(1~6월) 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
