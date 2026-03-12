새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

한 피부과 전문의는 새 옷 때문에 피부 반응을 호소하는 환자들을 종종 본다며 특히 겨드랑이, 허리, 사타구니, 목처럼 옷과 마찰이 많은 부위에서 증상이 잘 나타난다고 전했다.
새 옷을 세탁해 입어야 할지, 아니면 그대로 입어도 될지 고민하는 사람이 많다. 결론부터 말하면 전문가들은 새 옷으로 인한 피부 문제는 드문 일이 아니며 새 옷을 입기 전 간단한 세탁만으로도 피부 자극을 줄일 수 있다고 말한다.
피부과 전문의들은 새 옷에는 피부 자극을 일으킬 수 있는 다양한 물질이 남아 있을 수 있다고 뉴욕타임스에 설명했다.
의류 제조 과정에서 주름을 줄이고, 보관 기간을 늘리고, 얼룩과 곰팡이를 방지하며, 옷에서 좋은 냄새가 나도록 하기 위해 각종 화학적 마감 처리제, 곰팡이 방지제, 향료, 염료 등이 사용된다. 옷이 매장에서 오래 보관되는 동안 쌓이는 먼지나 다른 오염물질이 원인이 될 수도 있다.
특히 폴리에스터 같은 합성섬유에 많이 쓰이는 아조 염료(azo dyes), 주름을 방지하기 위해 사용되는 포름알데히드, 면 소재 의류에서 발견되는 농약 잔류물, 옷에서 산뜻한 냄새가 나도록 뿌리는 향료 등이 피부 자극의 원인이 될 수 있다고 전문가들은 설명한다.
● “찬물로 한 번만 세탁해도 상당 부분 제거” 이 때문에 전문가들은 새 옷을 입기 전 한 번 세탁하는 습관을 권한다.
찬물로 한 번만 세탁하면 과도한 염료, 향료, 포름알데히드, 먼지와 같은 피부 자극 유발 물질을 의미 있는 수준까지 줄일 수 있다는 것이다.
실제 스페인 로비라 이 비르질리 대학교(Rovira i Virgili University) 연구진이 2022년 진행한 연구에서는 찬물로 짧게 한 번 세탁하는 것만으로도 의류에 남아 있는 포름알데히드 대부분이 제거되는 것으로 나타났다.
따라서 피부가 민감한 사람이라면 새 옷을 바로 입기보다 한 번 세탁한 뒤 착용하는 것이 좋다고 전문가들은 권고한다
● 세탁이 어려운 옷이라면? 문제는 드라이클리닝 전용 의류처럼 세탁이 어려운 옷이다.
피부과 전문의 샴사 칸왈(Shamsa Kanwal) 박사는 이런 경우 스팀을 쐬거나 통풍을 시키면 일부 향료나 냄새를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 조언한다.
다만 이런 방법은 한계가 있다. 주름 방지 처리나 얼룩 방지 코팅처럼 섬유에 강하게 결합된 화학 처리는 쉽게 제거되지 않기 때문이다.
이럴 때는 피부와 새 옷 사이에 ‘보호막’을 만드는 방법이 도움이 될 수 있다. 예를 들어 새 옷 안에 얇은 면 티셔츠나 속옷을 입어 피부 직접 접촉을 줄이는 것이다. ● 세탁해도 제거 안 되는 물질 있어 세탁을 한다고 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 일부 화학 물질은 여러 번 세탁해도 옷에 남도록 설계돼 있다. 불에 잘 타지 않도록 일부 기능성이나 특수 의류 등에 사용하는 난연제, 운동복의 냄새 방지를 위해 사용하는 항균 처리제가 대표적이다. 이러한 물질에 민감한 사람은 세탁을 여러 번 해도 피부 반응이 나타날 수 있다.
● 피부 트러블 생기면 긁지 말아야 새 옷을 입은 뒤 생기는 피부 반응의 대부분은 자극성 접촉 피부염이다. 특정 물질에 접촉한 뒤 몇 분에서 몇 시간 안에 가렵고 붉은 발진이 나타나는 것이 특징이다. 보통 자극 물질을 피하면 자연스럽게 좋아지지만, 증상이 심하거나 오래 지속된다면 피부과 전문의 상담이 필요할 수 있다.
전문가들은 또 가려워도 긁지 않는 것이 중요하다고 강조한다. 긁으면 발진이 악화되거나 피부 색소 변화 또는 감염이 생길 수 있기 때문이다. ● 칼라 덜 빳빳하고 색 약간 빠지는 단점은 감수해야 새 옷을 세탁하면 피부 건강에는 도움이 될 수 있지만 새 옷만이 가진 장점은 희석될 수 있다. 셔츠 칼라가 덜 빳빳해질 수 있고 색상이 약간 흐려질 수 있다.
하지만 전문가들은 피부 자극을 줄이려면 이런 점을 어느 정도 감수할 가치가 있다고 말한다.
결국 선택의 문제다.
새 옷을 그대로 입을 것인지, 아니면 한 번 세탁해 피부 자극 가능성을 줄일 것인지는 개인의 판단에 달려 있다. 다만 피부가 민감하거나 새 옷을 입은 뒤 트러블을 겪은 적이 있다면 세탁 후 착용하는 습관이 도움이 될 수 있다고 전문가들은 조언한다.
