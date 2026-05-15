노원구서 차량으로 여성 납치…50대 남성 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 13시 16분

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뉴시스
서울 노원구에서 여성을 차량으로 납치해 감금한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

15일 서울 노원경찰서는 전날 피의자 남성을 납치·감금혐의로 현행범 체포했다.

경찰은 오후 9시45분경 피해자 가족으로부터 피해자가 ‘감금된 것 같다’는 신고를 접수했다. 이후 추적 끝에 오후 10시 10분경 남성을 노원역 일대에서 붙잡았다.

다행히 피해 여성은 생명에 지장이 없었다. 이들은 지인 사이였던 것으로 확인됐다.

이 남성은 범행 당시 음주나 약물 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 남성의 스토킹 여부 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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