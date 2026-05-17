영화 인기에 마이클 잭슨 노래 역주행…‘빌리진’ 英오피셜 차트 톱3 진입

마이클 잭슨(1958~2009)의 히트곡들이 전기 영화 ‘마이클’의 인기에 힘입어 영미권 음악 차트에서 ‘역주행’하며 높은 순위를 차지하고 있다.
15일(현지 시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 잭슨의 대표곡인 ‘빌리 진(Billie Jean)’과 ‘비트 잇(Beat It)’은 싱글 부문에서 각각 3, 5위에 올랐다. ‘휴먼 네이처(Human Nature)’도 6위, 잭슨 파이브 시절 노래인 ‘아이 원트 유 백(I Want You Back)’은 27위에 올라 싱글 차트 ‘톱100’에 네 곡이 이름을 올렸다.
앞서 발표된 미국 빌보드 챠트 ‘핫 100’에서도 잭슨의 노래들이 강세를 보이고 있다. ‘빌리 진’이 17위, ‘휴먼 네이처’은 29위였으며, ‘비트 잇(32위)’와 ‘돈 스톱 틸 유 겟 이너프(Don‘t Stop ’Til You Get Enough·42위)’도 차트에 진입했다.
영화 ‘마이클’은 지난 달 말 북미에서 개봉한 뒤 지금까지 세계적으로 6억2200만 달러(약 9310억 원)를 벌어들이며 막대한 흥행 성적을 올리고 있다.
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