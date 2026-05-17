‘군체’ 구교환 “‘코리안 조커’ 반응? 역할 잘 수행한 것 같아 좋아”

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제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 16일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 한국영화진흥위원회 부스 인근 크루아제트 해변에서 열린 영화 ‘군체’ 출연진 화보 촬영에서 배우 구교환이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.17. 쇼박스 제공
제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 16일(현지 시각) 프랑스 남부 소도시 칸 팔레 데 페스티발(Palais des Festivals) 한국영화진흥위원회 부스 인근 크루아제트 해변에서 열린 영화 ‘군체’ 출연진 화보 촬영에서 배우 구교환이 포즈를 취하고 있다. 2026.5.17. 쇼박스 제공
배우 구교환이 외신으로부터 ‘코리안 조커’라는 반응을 얻은 것에 대해 “역할을 잘 수행한 것 같아서 기분이 좋다”며 소감을 전했다.

구교환은 16일 오후(현지 시각) 프랑스 칸 팔레드페스티벌 내 테라스에서 진행된 영화 ‘군체’(감독 연상호) 관련 뉴스1과 인터뷰에서 공식 상영회 이후 외신이나 해외 관객들 사이에서 특별히 더 주목받고 있는 것에 대해 “그래도 서형철을 응원하면 안 된다, 악역은 악역으로 남고 싶다”고 말했다.

‘군체’에서 구교환은 둥우리 빌딩에서 시작된 감염 사태를 일으킨 생물학 박사 서영철을 연기했다. 이번 영화의 ‘메인 빌런’이라고 할 수 있는 서형철을 섬세하게 연기해 낸 구교환은 상영회 직후 ‘코리안 조커’(Korean Joker)라는 반응을 얻기도 했다.

이에 대해 구교환은 “너무 영광이고, 그냥 기분 좋다, 역할을 잘 수행한 기분”이라며 “나의 포지션은 관객들에게 불안을 심어주자, 공포와 불안과 서스펜스를 만들어주자, 작동이 됐다 생각하니 기분이 좋다”고 밝혔다.

‘군체’ 스틸 컷
‘군체’ 스틸 컷


구교환은 이번 영화로 연상호 감독과는 네 번째 작품을 함께 했다. 팬데믹으로 오프라인 행사가 진행되지 않았던 2020 칸 영화제 공식 초청작에 이름을 올렸던 ‘반도’(2020)가 인연의 시작이었다. ‘반도’에서 구교환은 영화 속 빌런인 서대의 역을 맡아 인상 깊은 연기를 선보였다. 이후 그는 연상호 감독이 극본을 쓴 티빙 드라마 ‘괴이’(2022)와 역시 연상호 감독이 각본을 쓰고 연출한 넷플릭스 ‘기생수: 더 그레이’(2024)에 연이어 출연하며 연상호 감독의 신뢰를 한몸에 받는 배우임을 증명했다.

구교환은 연상호 감독과 계속 협업하며 느끼는 점을 묻자 “연상호 감독님과 했을 때 마음의 평화가 생기는 건 사람들의 의견처럼 정확한 콘티, 제시간에 끝내는 현장이라는 점도 있지만, 누구보다 감독님이 이 시나리오를 장악하고 있다는 점”이라고 밝혔다.

더불어 구교환은 연상호 감독의 독특한 오디션 방식(?)에 대해 이야기 하기도 했다. 그는 연 감독이 자신을 비롯한 친한 배우들과 함께 자주 만난다며 “그것도 오디션 중이었다는 생각이 든다, 아닌 척하면서 곁눈질로 관찰하신다”고 말했다.

그러면서 “연상호 감독님이 캐스팅을 진행하시거나, 내가 그 역할에 선발됐을 때 다정하고 사려 깊은 마음이 느껴진다, 그래서 역할이 들어왔을 때 부담감 보다는 감독님이 보신 게 있구나 하면서 그냥 하면 된다”고 연 감독에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다.

‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그리는 영화다. 제79회 칸 영화제 미드나잇 스크리닝 섹션 초청작이다.

한편 구교환은 ‘군체’로 처음 칸 영화제의 레드 카펫을 밟았다. ‘군체’는 지난 16일 공식 상영회를 마쳤으며, 관객들로부터 약 7분간의 기립 박수를 받았다.

(칸=뉴스1)

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