“챗GPT 키워준다더니”…오픈AI, 애플에 법적 대응 검토

구글엔 연 10억달러 지급…오픈AI에는 ‘수익 배분’만
애플과 오픈AI의 인공지능(AI) 동맹에 균열 조짐이 나타나고 있다. 챗GPT를 아이폰 운영체제에 통합한 대가로 대규모 가입자 유입을 기대했던 오픈AI가 “애플이 계약상 약속을 제대로 이행하지 않았다”며 법적 대응까지 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
AI 시대 플랫폼 권력 충돌 수면 위로
14일(현지 시간) 블룸버그통신과 로이터통신 등에 따르면 오픈AI는 최근 외부 로펌과 함께 애플의 계약 위반 가능성 및 대응 방안을 검토 중이다. 정식 소송 대신 계약 위반 통지(Notice of breach)를 보내는 방안도 거론되는 것으로 알려졌다.
양사는 2024년 애플의 AI 시스템 ‘애플 인텔리전스’ 공개 당시 전략적 제휴를 발표했다. 이에 따라 아이폰·아이패드·맥 등에서 시리를 통해 챗GPT 기능을 호출하거나 이미지 생성·문서 요약 등에 오픈AI 기술이 활용되기 시작했다.
당시 오픈AI는 애플 생태계 편입이 챗GPT 유료 구독 확대와 브랜드 확장으로 이어질 것으로 기대했던 것으로 전해진다. 하지만 실제 효과는 기대에 크게 못 미쳤다는 평가다.
● “정직한 노력조차 없었다”…오픈AI 내부 불만
블룸버그에 따르면 오픈AI 내부에서는 애플이 챗GPT 기능을 운영체제 전면에 적극 배치하지 않았고, 서비스 홍보에도 소극적이었다는 불만이 커지고 있다.
오픈AI의 한 관계자는 블룸버그에 “우리는 제품 측면에서 할 수 있는 모든 것을 다했지만 애플은 그렇지 않았다”며 “더 나쁜 것은 최소한의 정직한 노력조차 없었다는 점”이라고 말했다.
실제 현재 시리에서 챗GPT 기능을 제대로 사용하려면 사용자가 직접 “챗GPT”를 언급해야 하는 경우가 많다. 응답 역시 독립 앱 대비 제한된 창 형태로 제공되며 정보량도 축소된 것으로 알려졌다.
오픈AI 내부 조사에서도 이용자 상당수가 시리 통합 기능보다 독립형 챗GPT 앱을 선호하는 것으로 나타났다고 블룸버그는 전했다.
● “믿고 뛰어들라더니”…구글과 달랐던 대우
양사 갈등에는 수익 구조 문제도 영향을 미친 것으로 보인다.
블룸버그에 따르면 애플은 초기 협상 당시 오픈AI 측에 구체적 구현 방식 대신 “우리를 믿고 뛰어들라”는 취지의 요구를 했던 것으로 전해진다. 그러나 오픈AI 내부에서는 현재 당시 계약을 “실패한 선택”으로 평가하는 분위기가 형성된 것으로 알려졌다.
특히 애플이 구글 AI 모델 ‘제미니’ 도입을 위해 연간 약 10억 달러(약 1조5000억 원)를 지급하는 반면, 오픈AI와는 별도 고정 비용 없는 수익 배분 구조 계약을 체결한 점도 갈등의 배경으로 거론된다.
시장에서는 이를 두고 애플이 플랫폼 지배력을 바탕으로 AI 업체들을 경쟁시키는 전략에 나섰다는 분석도 나온다.
● ‘익스텐션’ 체계 도입…챗GPT 독점 지위 흔들
애플은 올해 공개 예정인 차세대 운영체제 iOS 27에서 사용자가 다양한 외부 AI 모델을 선택할 수 있는 ‘익스텐션’ 체계를 도입할 것으로 알려졌다.
이에 따라 오픈AI뿐 아니라 구글 제미니, 앤트로픽의 클로드 등도 시리 안에서 함께 경쟁하게 될 가능성이 커졌다.
오픈AI 입장에서는 아이폰 내 사실상 유일한 AI 파트너 지위를 잃게 되는 셈이다. 다만 로이터통신은 양사 계약 자체는 처음부터 독점 계약이 아니었다고 전했다.
● 조니 아이브 영입까지…협력사에서 잠재 경쟁자로
양사 관계가 더 복잡해진 배경에는 오픈AI의 하드웨어 사업 확대도 있다.
오픈AI는 최근 애플의 전설적 디자이너로 꼽히는 조니 아이브 관련 스타트업을 인수하며 차세대 AI 기기 개발에 나섰다.
이 과정에서 애플 핵심 인력들을 대거 영입했고, 블룸버그는 애플 내부에서 이에 대한 불만이 커졌다고 전했다.
업계에서는 이번 갈등이 생성형 AI 시대에도 여전히 모바일 운영체제(OS)와 플랫폼을 장악한 기업이 주도권을 쥐고 있음을 보여준 사례라는 해석이 나온다.
애플은 다음 달 세계개발자회의(WWDC)에서 새로운 AI 전략과 시리 개편 방향 등을 공개할 예정이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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