서로 다른 로봇 하나로 엮는 ‘두뇌’ 제작하는 ‘비스캣’ [허진석의 톡톡 스타트업]

자율이동로봇 및 지능형 로봇 시스템의 경로 계획·제어를 지원하는 로봇지능 소프트웨어 스타코어

여러 기종의 로봇과 설비, 외부시스템을 통합 운영하고 스케줄을 최적화하는 온톨로지 기반 자율운영 시스템 스타그래퍼