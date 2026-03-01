‘블록 쌓기’ 모듈러 주택… “2030년 1.7조 시장”[부동산 빨간펜]

공장에서 70% 이상 미리 제작
부동산 시장에서 최근 ‘모듈러 주택’이라는 단어를 듣는 경우가 많아지고 있습니다. 지난해 발표된 9·7 공급대책에서 정부가 주택 공급에 속도를 내기 위해 모듈러 주택을 활성화하겠다고 밝히는 등 주택 공급의 한 방안으로 주목받고 있습니다. 모듈러 주택에 관한 특별법이 최근 국회에서 발의되기도 했습니다. 새로운 주택 건설 공법으로 주목받고 있는 모듈러 주택에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
Q. 모듈러 주택이란 무엇인가요.
“모듈러 주택은 주택의 벽체, 배관, 욕실 등 주요 구조물을 공장에서 70∼80%가량 미리 제작하고, 현장으로 운송, 조립해 완성하는 주택을 말합니다. 흔히들 레고 블록 쌓기식으로 주택을 만든다고 이해하기도 합니다. 현장에서 콘크리트를 타설해 바닥을 만들고 벽을 쌓아 올리는 일반적인 건설공사와는 완전히 다른 방식이죠. 건설업에 제조업 방식을 도입했다고 보셔도 될 것 같습니다. 공장에서 제작되기 때문에 날씨 등의 영향을 적게 받는다는 특징이 있습니다.”
Q. 모듈러 주택이 왜 필요한가요? 일반적인 공사 방식보다 나은 점이 있나요?
“국토교통부 등의 설명에 따르면 우선 공사 기간을 20∼30% 단축할 수 있어 신속한 주택 공급이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다. 건설 현장에서는 태풍과 폭염, 혹한 등의 영향으로 공사가 중단되는데 공장에서 제작하다 보니 사실상 날씨와 관련 없이 작업이 가능합니다. 또 공장 내 자동화 설비 등을 활용하기 때문에 품질을 일관되게 유지할 수 있다는 장점도 있습니다. 난간 설치나 지붕공사 등 높은 곳에서 이뤄지는 작업이 줄어들기 때문에 안전사고 위험도 낮아지게 됩니다.
소비자 입장에서도 비교적 균일한 품질의 주택을 짧은 공사 기간 내에 공급받을 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 최근 은퇴 뒤 도시 외곽에 세컨드 하우스를 짓고 전원생활을 하는 꿈을 꾸는 분들이 많은데요. 이런 분들 사이에서 모듈러 방식에 대한 수요가 많다고 합니다. 최근에는 대기업 건설사들도 모듈러 단독주택 사업에 나서고 있죠.”
Q. 모듈러 공법으로 아파트도 지을 수 있나요? 모듈을 쌓는 방식이면 바람이나 지진에 약하지 않을까요?
“고층 건물의 안정성을 확보하는 것이 최근 모듈러 공법의 화두이기도 합니다. 이를 위해 다양한 기술이 개발돼 현장에서 적용되고 있습니다. GS건설은 지난해 12월 경기 시흥시 거모동 일원 공공주택건설사업 계약을 체결하면서 14층 높이의 스틸 모듈러 주택을 짓기로 했습니다. 한국토지주택공사(LH)도 경기 의왕시에 20층 이상 높이의 모듈러 주택을 짓겠다는 계획을 밝힌 바 있죠. 현재 기준으로는 2023년 현대엔지니어링이 준공한 ‘용인영덕 행복주택’(13층)이 가장 높습니다.”
Q. 모듈러 주택의 단점은 없나요?
“모듈러 주택이 해결해야 할 가장 큰 과제가 바로 전통적인 건설 공법 대비 비용이 약 30% 높다는 점입니다. 대량생산 체계가 완전히 자리 잡지 못해 공장을 운영하기 위한 유지비와 전문 인력에 대한 인건비가 높다 보니 공사 기간은 짧아지는데도 비용은 더 높은 거죠.
또 모듈 단위로 운송해야 하기 때문에 도로 폭이 맞지 않으면 운송 경로에 제한을 받을 수 있습니다. 공장에서 제작하다 보니 설계가 정형화될 수 있다는 점도 단점으로 꼽힙니다.
사실 모듈러 주택은 아직 건설시장의 ‘주류’가 아니다 보니 제도적으로 미비한 부분이 많습니다. 이를 보완하기 위해 지난해 12월 국회에선 ‘모듈러 건축 활성화 지원에 관한 특별법’이 발의됐습니다. 법안에는 건폐율·용적률 완화와 통합발주 허용, 공사용 자재 직접구매 의무 일부 배제 등 규제 특례가 포함됐죠. 제도적 지원을 통해 수익성을 높여 높은 공사비를 상쇄하겠다는 취지로 해석됩니다. 이렇게 해서 모듈러 주택 산업의 마중물을 공급하겠다는 것이죠.”
Q. 앞으로 모듈러 주택이 정말 많아질까요?
“정부는 지난해 9·7 공급대책에서 모듈러 주택 공급 활성화 방안을 발표했습니다. 올해 말까지 수도권 땅에 저층 모듈러 주택을 짓는 시범 사업을 추진하겠다는 내용이었습니다. 당시 후속 조치로 매년 3000채 규모 공공주택을 모듈러 방식으로 발주하는 것을 목표로 하겠다는 방안도 밝혔습니다. 업계에서는 주문 물량이 늘어나게 되면 공장을 상시적으로 운영할 수 있게 되면서 비용 절감도 가능해질 것으로 내다보고 있습니다. 한국건설산업연구원은 국내 모듈러 공동주택 시장은 올해 2538억 원에서 2030년 1조7500억 원 규모로 약 7배 성장할 것으로 전망하고 있습니다.”
