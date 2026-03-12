모듈러 주택이 뭐죠? 아파트도 지을 수 있나요?[부동산 빨간펜]

부동산 시장에서 최근 ‘모듈러 주택’이라는 단어를 듣는 경우가 많아지고 있습니다. 지난해 발표된 9·7공급대책에서 정부가 주택 공급에 속도를 내기 위해 모듈러 주택을 활성화하겠다고 밝히는 등 주택 공급의 한 방안으로 주목받고 있습니다. 모듈러 주택에 관한 특별법이 최근 국회에서 발의되기도 했습니다. 하지만 모듈러 주택이 뭘 말하는지, 일반적인 주택과 어떤 점이 다른지 생소하게 느끼는 사람이 많습니다. 새로운 주택 건설 공법으로 주목받고 있는 모듈러 주택에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
Q. 모듈러 주택이란 무엇인가요.
“모듈러 주택은 주택의 벽체, 배관, 욕실 등 주요 구조물을 공장에서 70~80%가량 미리 제작하고, 현장으로 운송, 조립해 완성하는 주택을 말합니다. 흔히들 레고 블록 쌓기식으로 주택을 만든다고 이해하기도 합니다. 현장에서 콘크리트를 타설해 바닥을 만들고 벽을 쌓아올리는 일반적인 건설공사와는 완전히 다른 방식이죠. 건설업에 제조업 방식을 도입했다고 보셔도 될것 같습니다. 공장에서 제작되기 때문에 날씨 등의 영향을 적게 받는다는 특징이 있습니다.”
Q. 모듈러 주택이 왜 필요한가요? 일반적인 공사 방식보다 나은 점이 있나요?
“국토교통부 등의 설명에 따르면 우선 공사 기간을 20~30% 단축할 수 있어 신속한 주택 공급이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다. 건설현장에서는 태풍과 폭염, 혹한 등의 영향으로 공사가 중단되는데 공장에서 제작하다 보니 사실상 날씨와 관련 없이 작업이 가능합니다. 또 공장 내 자동화 설비 등을 활용하기 때문에 품질을 일관되게 유지할 수 있다는 장점도 있습니다.
또 난간 설치나 지붕공사 등 높은 곳에서 이뤄지는 작업이 줄어들기 때문에 안전사고 위험도 낮아지게 됩니다. 건설 현장에서 발생하는 사망사고의 원인 중 추락사고가 매년 절반 이상을 넘는 상황에서 위험 요소를 사전에 제거할 수 있는 것입니다. 최근 건설 인력 부족 문제가 심각한데, 현장에 투입되는 인력도 상대적으로 줄어들게 되죠.
소비자 입장에서도 비교적 균일한 품질의 주택을 짧은 공사기간 내에 공급받을 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 최근 은퇴 뒤 도시 외곽에 세컨드 하우스를 짓고 전원생활을 하는 꿈을 꾸는 분들이 많은데요. 이런 분들 사이에서 모듈러 방식에 대한 수요가 많다고 합니다. 최근에는 대기업 건설사들도 모듈러 단독주택 사업에 나서고 있죠.”
Q. 모듈러 공법으로 아파트도 지을 수 있나요? 모듈을 쌓는 방식이면 바람이나 지진에 약하지 않을까요?
“고층 건물의 안정성을 확보하는 것이 최근 모듈러 공법의 화두이기도 합니다. GS건설은 지난해 12월 경기 시흥시 거모동 일대 공공주택건설사업 계약을 체결하면서 14층 높이의 스틸 모듈러 주택을 짓기로 했습니다. 14층으로 지어지게 되면 국내 최고층 스틸 모듈러 아파트가 될 것으로 전망됩니다. 이 과정에서 자체 특허 기술인 고층 모듈러 내화 기술과 모듈간 접합 기술을 활용할 예정입니다. 내화 기술은 화재에 따른 고온 환경에서도 구조체 성능을 유지하기 위한 기술입니다. 접합 기술은 모듈을 고층에서도 정밀하게 연결해 시공 효율성을 높이는 방식입니다. 현재 기준으로는 2023년 현대엔지니어링이 준공한 ‘용인영덕 행복주택’(13층)이 가장 높습니다.”
Q. 모듈러 주택의 단점은 없나요?
“모듈러 주택이 해결해야 할 가장 큰 과제가 바로 전통적인 건설 공법 대비 비용이 약 30% 높다는 점입니다. 대량 생산 체계가 완전히 자리잡지 못해 공장을 운영하기 위해 유지비와 전문 인력에 대한 인건비가 높다보니 공사 기간은 짧아지는데도 비용은 더 높은 거죠.
또 모듈 단위로 운송해야 하기 때문에 도로 폭이 맞지 않으면 운송 경로에 제한을 받을 수 있습니다. 공장식에서 제작하다 보니 설계가 정형화될 수 있다는 점도 단점으로 꼽힙니다.
사실 모듈러 주택은 아직 건설시장의 ‘주류’가 아니다 보니 제도적으로 미비한 부분이 많습니다. 이를 보완하기 위해 지난해 12월 국회에선 ‘모듈러 건축 활성화 지원에 관한 특별법’이 발의됐습니다. 모듈러 건축의 정의를 법적으로 명확히 하고 생산인증·건축인증 제도를 도입하는 내용을 담고 있습니다. 건폐율·용적률 완화와 통합발주 허용, 공사용 자재 직접구매 의무 일부 배제 등 규제 특례도 포함됐습니다. 제도적 지원을 통해 수익성을 높여 높은 공사비를 상쇄하겠다는 취지로 해석됩니다. 이렇게 해서 모듈러 주택 산업의 마중물을 공급하겠다는 것이죠.”
Q. 앞으로 모듈러 주택이 정말 많아질까요?
“정부는 지난해 9·7 공급대책에서 모듈러 주택 공급 활성화 방안을 발표했습니다. 올해 말까지 모듈을 운반하고 설치할 수 있는 수도권 땅에 저층 모듈러 주택을 짓는 시범 사업을 추진하겠다는 내용이었습니다. 당시 후속 조치로 매년 3000채 규모 공공주택을 모듈러 방식으로 발주하는 것을 목표로 하겠다는 방안도 밝혔습니다.
이처럼 정부나 공공기관 등이 주도로 발주하는 공공주도 사업에서 모듈러 주택이 다양하게 시도될 것으로 전망됩니다. 업계에서는 주문 물량이 늘어나게 되면 공장을 상시적으로 운영할 수 있게 되면서 비용 절감도 가능해 질것으로 내다보고 있습니다.
한국건설산업연구원은 국내 모듈러 공동주택 시장은 올해 2538억 원에서 2030년 1조7500억 원 규모로 약 7배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장이 커지면 여러 건설사들이 경쟁에 참여하며 공급이 더 활성화될 수 있을 것으로 보입니다.”
