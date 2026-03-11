韓 휠체어컬링 백혜진-이용석, 사상 최초 금메달 노린다

휠체어컬링 믹스더블 세계랭킹 1위 백혜진(43)-이용석(42) 조가 2026 밀라노-코르티나담페초 대회 결승에 진출하면서 한국 휠체어컬링 사상 첫 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 금메달까지 단 한 걸음만 남겨 놓게 됐다. 이들은 최소 은메달을 확보하며 2010년 밴쿠버 대회 4인조 은메달 이후 16년 만에 다시 시상대에 서서게 됐다.
백혜진-이용석 조는 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 미국(세계 5위)을 6-3으로 이겼다. 미국은 한국이 예선에서 6엔드 기권승(10-1)을 거둔 팀이지만 이날은 8엔드까지 집요하게 추격했다. 특히 6엔드 때는 대량 실점 위기 상황이 찾아오기도 했다. 그러나 백혜진의 샷으로 분위기를 다잡으며 한 번도 역전을 허용하지 않고 결승행 티켓을 따냈다.
백혜진은 “우리가 생각하기에도 6엔드가 최대 승부처였다. 최대 4점까지 내줄 수 있는 위기 상황이라 긴장은 했지만 ‘나는 할 수 있다. 내가 해낸다’란 말을 되뇌이면서 샷을 했던 것 같다”며 “다만 7, 8엔드가 남아 있었기 때문에 샷을 성공한 뒤에도 크게 흥분하지 않으려 했다”고 말했다.
백혜진-이용석 조가 결승 무대에 오르면서 박길우 믹스더블 대표팀 감독(59)은 선수와 지도자로 모두 패럴림픽 결승전을 경험하게 됐다. 백혜진은 “감독님이 은메달을 따셨으니 제자인 우리가 한 단계 위인 금메달을 땄으면 좋겠다”고 말했다. 해병대 출신인 이용석은 “안 되면 될 때까지 하는 것이 ‘해병 정신’이다. 그런 마음 가밎ㅁ으로 결승전을 치를 것“이라고 했다.
한국은 11일 오후 10시 35분 ‘세계 최강’으로 통하는 중국(6위)과 금메달을 놓고 맞붙는다. 중국은 한국보다 믹스더블 세계랭킹은 낮지만 휠체어컬링 종목 전반에 걸쳐 최강국으로 손꼽힌다. 이번 대회 예선에서도 한국은 중국에 6-10으로 패했다.
백혜진은 “예선에서 패했던 것이 약이 됐다. 예선전에서 패한 뒤 전략을 짜면서 중국을 어떻게 상대해야 하는지 분석이 됐다”고 말했다. 이용석은 “내가 잘한 뒤에 누나가 보너스 점수를 따는 것이기 때문에 중국전에선 내 역할이 가장 중요할 것 같다”고 했다.
