韓 휠체어컬링 백혜진-이용석, 사상 최초 금메달 노린다

휠체어컬링 믹스더블 세계랭킹 1위 백혜진(43)-이용석(42) 조가 2026 밀라노-코르티나담페초 대회 결승에 진출하면서 한국 휠체어컬링 사상 첫 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 금메달까지 단 한 걸음만 남겨 놓게 됐다. 이들은 최소 은메달을 확보하며 2010년 밴쿠버 대회 4인조 은메달 이후 16년 만에 다시 시상대에 서서게 됐다.

휠체어컬링 믹스더블 세계 1위 백혜진(왼쪽)-이용석 조가 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 준결승에서 미국(세계 5위)을 상대로 샷을 하고 있다. 미국을 6-3으로 꺾은 한국은 최소 은메달을 확보하면서 2010년 밴쿠버 대회 이후 16년 만에 금메달 도전에 나서게 됐다. 대한장애인체육회 제공
백혜진-이용석 조는 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 미국(세계 5위)을 6-3으로 이겼다. 미국은 한국이 예선에서 6엔드 기권승(10-1)을 거둔 팀이지만 이날은 8엔드까지 집요하게 추격했다. 특히 6엔드 때는 대량 실점 위기 상황이 찾아오기도 했다. 그러나 백혜진의 샷으로 분위기를 다잡으며 한 번도 역전을 허용하지 않고 결승행 티켓을 따냈다.

백혜진은 “우리가 생각하기에도 6엔드가 최대 승부처였다. 최대 4점까지 내줄 수 있는 위기 상황이라 긴장은 했지만 ‘나는 할 수 있다. 내가 해낸다’란 말을 되뇌이면서 샷을 했던 것 같다”며 “다만 7, 8엔드가 남아 있었기 때문에 샷을 성공한 뒤에도 크게 흥분하지 않으려 했다”고 말했다.

백혜진-이용석 조가 결승 무대에 오르면서 박길우 믹스더블 대표팀 감독(59)은 선수와 지도자로 모두 패럴림픽 결승전을 경험하게 됐다. 백혜진은 “감독님이 은메달을 따셨으니 제자인 우리가 한 단계 위인 금메달을 땄으면 좋겠다”고 말했다. 해병대 출신인 이용석은 “안 되면 될 때까지 하는 것이 ‘해병 정신’이다. 그런 마음 가밎ㅁ으로 결승전을 치를 것“이라고 했다.

백혜진(왼쪽)-이용석 조가 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 준결승에서 미국을 꺾은 뒤 웃고 있다. 대한장애인체육회 제공
한국은 11일 오후 10시 35분 ‘세계 최강’으로 통하는 중국(6위)과 금메달을 놓고 맞붙는다. 중국은 한국보다 믹스더블 세계랭킹은 낮지만 휠체어컬링 종목 전반에 걸쳐 최강국으로 손꼽힌다. 이번 대회 예선에서도 한국은 중국에 6-10으로 패했다.

백혜진은 “예선에서 패했던 것이 약이 됐다. 예선전에서 패한 뒤 전략을 짜면서 중국을 어떻게 상대해야 하는지 분석이 됐다”고 말했다. 이용석은 “내가 잘한 뒤에 누나가 보너스 점수를 따는 것이기 때문에 중국전에선 내 역할이 가장 중요할 것 같다”고 했다.

코르티나담페초=김정훈 기자 hun@donga.com
