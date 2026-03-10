전한길 “내 덕에 대표 된 장동혁, 윤어게인이냐 절윤이냐 밝혀라”

국민의힘이 절윤(윤석열 전 대통령과 절연)을 선언하면서 극우 유튜버 전한길 씨가 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “대표가 되는 데 내 역할이 컸다. 입장을 밝히라”고 압박했다.
장 대표를 포함한 국민의힘 의원은 9일 의원총회 이후 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다”는 결의문을 발표했다. 윤 전 대통령과의 절연을 공식화한 것이지만, 장 대표는 별도의 발언 없이 수석대변인을 통해 “총의를 존중한다”는 짤막한 입장을 내놨다.
이에 대해 전 씨는 이날 유튜브 방송에서 “너무나 많은 분들께 충격을 주는 뉴스”라며 “당 차원에서 ‘윤석열 어게인 안 된다’고 하니 이럴 수가 있는가 하는 심정”이라고 밝혔다. 그는 “국민의힘 의원 106명은 이재명 2중대”라며 “중국식 사회주의에 동참하는 것”이라고 비판했다. 이어 “오늘부로 자유민주주의가 끝났다”고 주장했다.
전 씨는 또 장 대표에게 입장 표명을 요구했다. 그는 “장 대표가 국민의힘 대표가 되는 데 내 역할도 컸다”며 “장 대표 의중을 직접 듣고 싶다”고 말했다. 그러면서 “내일 저녁까지 윤석열 어게인을 지지할 것인지, 아니면 절윤을 선택할 것인지 분명히 밝혀야 한다”고 요구했다.
또 “입장을 밝히지 않으면 탈당하거나 창당을 고민하겠다”며 “장 대표가 국민의힘을 나와야 한다”고 주장했다.
10일에는 자신의 유튜브 채널에 “오늘부로 국민의힘은 이재명 부역자, 더불어중국당 한통속으로 역사에 기록될 것”이라는 글을 올리며 비판 수위를 더 높였다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0