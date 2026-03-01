[Tech&]활동할 땐 강력하게, 휴식할 땐 부드럽게 맞춤 케어… 이제 바람도 AI의 시대, 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로

크게보기

직바람 없는 무풍 에어컨으로 에어컨 시장에 혁신을 불러일으킨 삼성전자가 출시 10년을 맞이하며 냉방의 새로운 시대를 이끌 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’를 선보인다.모션 레이더로 사용자의 위치와 활동량을 감지해 인공지능(AI)·모션 바람으로 맞춤 냉방을 제공하고, 원터치 분리 패널로 청소 편의성까지 대폭 개선했다.슬림한 디자인이 공간에 잘 어우러지면서도 강력한 AI 기능으로 일상에 차원 높은 쾌적함을 선사하는 완성형 에어컨을 만나 보자.

사용자를 읽는 AI∙모션 바람, 공간과 상황에 맞춘 맞춤형 냉방

같은 공간에 있어도 움직이는 사람과 휴식 중인 사람이 느끼는 시원함은 다르다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 공간과 상황에 맞는 AI 직접·AI 간접·MAX·순환·원거리·무풍 AI·모션 바람을 제공해 사용자의 상태에 따라 냉방 방식을 유연하게 조절한다.전면에 탑재된 모션 레이더는 구역을 분리해 사용자의 위치와 움직임을 정밀하게 감지한다. AI 직접, 간접 냉방은 사용자의 활동량에 따라 기류와 온도를 자동으로 조절해 준다.

무더운 야외에서 집에 돌아오거나 손님을 맞이할 때에는 AI·모션 바람의 강력한 냉방으로 공간을 빠르고 시원하게 만들 수도 있다. MAX 냉방은 기존 대비 강화된 성능으로 빠르게 실내를 시원하게 하고, 순환냉방은 공기를 순환시켜 구석구석 고르게 냉방한다. 8.5m 원거리까지 도달하는 원거리 냉방과 직바람 없이 시원함을 유지하는 무풍 냉방까지, 공간과 상황에 따라 선택할 수 있는 다양한 냉방 모드를 지원해 편리하다.

직바람 없는 무풍과 추위 없는 온·습도 관리로 더 쾌적한 무풍콤보

몸에 직접 닿는 바람 대신에 은은한 냉기로 공간 전체를 쾌적하게 만드는 무풍을 선보이며 냉방의 혁신을 이끈 무풍에어컨은 한층 더 섬세한 냉매 조절 기술로 공간의 습도까지 춥지 않게 관리한다.춥지 않게 공간의 꿉꿉함을 해소하는 쾌적제습 기능은 발전한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 온도를 과하게 낮추지 않으면서 습기를 제거한다. 또한 열교환기의 최소 필요 면적만 활용해 실내 온도는 그대로 유지하면서 최소한의 에너지만 사용해 최대 30%까지 전기를 절감해 주며 최적의 온·습도 관리를 선사한다.내장된 AI가 스스로 사용자와 공간을 학습해 상황에 맞춰 온도와 습도를 자동으로 조절하는 AI 쾌적은 사용자가 별도로 설정하지 않아도 사용 시간과 날씨, 실내 활동량에 따라 최적의 환경을 유지한다. 환기가 필요한 시점을 알려주는 환기 알람으로 실내 공기질까지 관리할 수 있다.

손쉽게 열어 간편하게 관리하고, 자동 청소·관리로 번거로움을 줄여주는 이지케어

에어컨은 장시간 사용하는 제품인 만큼 내부 청소와 필터 관리가 까다롭다는 인식이 있다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 이런 불편을 덜기 위해 사용자가 직접 관리할 수 있는 셀프 케어와 자동으로 관리해주는 스마트 기능을 결합한 이지케어 셀프와 이지케어 스마트를 적용했다.먼저, 눈에 보이는 관리부터 부담을 줄였다. 이지케어 셀프는 원터치로 메탈 패널을 분리할 수 있는 이지오픈패널과 이지오픈도어를 적용해 바람을 만들어내는 팬까지 손쉽게 열어 직접 관리할 수 있다. 기존 20개에서 4개로 줄어든 안전나사로 팬 분리 시간을 대폭 단축했고, 워셔블 필터는 물 세척이 가능해 위생적이고 경제적으로 관리할 수 있다.이지케어 스마트의 워시클린 기능으로 자동으로 열교환기 내부까지 청소하며, 냉방 종료 후에는 남은 습기를 알아서 건조한다. 99.9% 살균 효과의 UV LED로 손이 닿지 않는 팬까지도 더욱 청결하게 유지한다. AI 진단 기능으로 에어컨 스스로 상태를 진단하여 점검이 필요할 땐 해결법도 이해하기 쉽게 알려준다.

종합점검부터 전문 분해 세척까지, 더 오래, 더 편리하게 관리하는 AI 구독클럽

이지케어로도 일상적인 관리는 충분하지만, 에어컨을 더 오래 쾌적하게 사용하고 싶다면 ‘삼성 AI 구독클럽’이 훌륭한 해답이 된다. AI 구독클럽은 전문가의 정기적인 방문을 통해 종합 점검과 케어 서비스를 제공한다. 냉매 상태와 누수 여부를 점검해 냉방 성능을 안정적으로 유지하고, 먼지가 쌓이기 쉬운 필터는 클리닝 서비스를 통해 위생적으로 관리할 수 있다. 여기에 실내기 외관 UV 케어까지 더해 눈에 보이지 않는 곳부터 속바람까지 쾌적하게 관리해준다.보다 세심한 케어가 필요할 경우에는 전문 세척 서비스를 통해 열교환기와 냉각 팬 등 주요 부품을 분해·고압 세척해 내부에 쌓인 오염까지 말끔하게 제거할 수 있다. 또한 구독 기간 동안 최대 6년까지 무상수리 서비스를 제공해 예상치 못한 고장 부담 없이 사용 기간 내내 안심하고 에어컨을 사용할 수 있다.‘AI 구독클럽’은 전국 삼성스토어와 삼성닷컴에서 가입할 수 있으며 △에어컨 △TV △냉장고 △세탁기 △청소기 등 가전제품부터 △노트북 등 정보기술(IT) 기기까지 삼성전자의 최신 제품을 부담 없는 가격에 이용할 수 있다. 가입자에게는 교통·통신, 여행·공항, 레저, 교육, 식품·레스토랑 등 5개 분야 20여 개 제휴 파트너사의 프리미엄 혜택을 제공한다.

에너지 아껴주는 AI와 내게 맞춰주는 스마트 기능으로 더 쾌적한 일상

전 모델 에너지 소비효율 1·2등급을 획득한 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함은 높여준다. AI 에너지 절약 기능은 실내외 환경을 고려해 냉방을 최적화하고, 무풍모드 사용 시 터보 냉방 대비 최대 90%, AI 절약모드 실행 시 최대 30%까지 소비 전력을 절약한다. 일정 시간 움직임이 감지되지 않으면 부재 절전 기능으로 알아서 냉방을 조정하거나 전원을 꺼 에너지 낭비를 방지한다.스마트싱스를 통한 맞춤 케어 기능은 사용자의 라이프 리듬에 자연스럽게 녹아든다. 웨어러블 굿슬립 케어는 수면 중 체온 변화를 감지해 냉방을 자동으로 조절해 깊은 잠을 돕는다. 사용자의 위치에 따라 작동하는 웰컴&어웨이케어는 외출 시 에어컨을 끄도록 알림을 제공해 에너지 절약을 돕고, 귀가 시간에는 미리 냉방을 시작하도록 알림을 보내 현관에 들어서는 순간부터 시원함을 선사한다.

직바람 없는 무풍으로 쾌적함은 유지하면서 전력 소비는 줄이고, 원터치 패널 분리와 자동 세척으로 관리 부담까지 덜어낸 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로.



나의 일상 리듬을 읽고 에어컨이 스스로 맞춰주는 지능형 AI 냉방을 경험해 보자.

* 이미지는 소비자 이해를 돕기 위한 연출 컷, 실제 제품과 다를 수 있음. * 각 실험치는 실환경에 따라 다를 수 있으며, 자세한 내용은 삼성닷컴 참고. * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있음. * SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 참고 [AI∙모션 바람] * AI∙모션 바람은 2종 AI 바람(AI직접, AI간접)과 4종 모션 바람(MAX, 순환, 원거리, 무풍)으로 정의함. * AI 기술은 AI직접과 AI간접에만 적용, AI직접/AI간접은 AI 쾌적모드에서만 작동 가능한 기능임. * AI∙모션 바람 실험 조건은 삼성닷컴 참고 [무풍 및 무풍 냉방력 실험] * 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의함. * 무풍 냉방은 무풍 모드, AI 쾌적 운전 시에만 작동. * 시험조건: KS규격 표준 시험조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) * 실내조건(건구온도/습구온도): 27°C/19°C, 실외조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C * 운전모드: 무풍 운전 시 최대 냉방 능력 비교. * 시험모델: 당사 AF90H25D36WR, AF25N9970RFR, AF90H25D36WR 4000W 및 AF25N9970RFR: 2900W [쾌적제습] * 쾌적제습 기능이란 온도·습도를 센싱해 습기 제거에 필요한 만큼 스스로 운전해 에너지를 절감하면서 쾌적함을 제공하는 기능, 습도를 낮추기 위해 일반 제습 대비 발생하는 온도차를 최소화해 쾌적 상대 습도 존을 유지시켜 주고 편안함을 제공함. * 쾌적 상대습도 존이란 사람이 가장 쾌적하게 느낄 수 있고 건강한 환경을 유지하기 위한 습도 범위로 40~60%임. * 쾌적제습 기능은 온도만을 입력하며, 희망 습도는 조절할 수 없음. * 실제 사용 환경 및 온·습도 측정 위치에 따라 측정값이 달라질 수 있음. [필터 세척] * 극세필터는 2주마다, PM1.0 필터는 3개월마다 세척 사용 권장함(1일 8시간 사용 기준). [워시클린 유해세균 90% 제균] * 시험방법: 열교환기 표면에 균을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 값을 평균한 감소율. 시험세균: 대장균(Escherichia coli ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538). * 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. * 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능. [UV LED 살균] * 내용: UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균. * 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. [AI 진단] * 리모컨 부가 기능키로 인공지능 진단을 수행할 수 있으며, SmartThings 기능. [AI 구독클럽] * 가입하신 요금제의 유형·기간·주기에 따라 제공되는 서비스의 내역은 상이할 수 있으며, 상세 내역은 삼성닷컴 페이지 참조 필요. * 전문세척이 제공되는 회차에는 종합점검·케어가 제공되지 않음. * 무상수리 서비스는 정상적인 사용 환경에서 발생한 제품의 성능 또는 기능상의 고장에 대해 제공되며, 고객 부주의나 사용상 주의 사항 미준수로 인한 고장, 훼손 등은 제외됨. * 무상수리 서비스는 제품 본체에 한해 제공됨(소모품·액세서리 제외). [AI 에너지 절약] * 무풍 모드 사용 시 터보 냉방 대비 최대 90% 소비 전력 절약은 실험 결과, 실환경에 따라 다를 수 있음. * Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술. * 부재 절전과 부재 건조 기능은 SmartThings 앱 통해서 설정 가능. [웨어러블 굿슬립] * 삼성 소프트웨어 One UI 버전 4.0 이상의 삼성 스마트폰과 갤럭시 워치 연동 시 사용 가능하며, 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 에어컨을 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. 이 외의 사용 조건은 삼성닷컴 페이지 참고 필요. [웰컴 & 어웨이 케어] * Welcome & Away care(에너지 절약 알림) 기능은 스마트폰 Geofencing과 GPS를 활용하여 개인별 설정 위치 근접 여부를 파악하며, 실제 사용 환경 및 모델별 청정 기능에 따라 성능이 달라질 수 있음. [음성인식] * 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어이며, SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요함. * 음성인식 기능이 꺼져 있는 경우 SmartThings 앱으로 [빅스비 보이스]를 설정(켜기)해야 사용할 수 있으며, SmartThings 앱에서 [빅스비 보이스]를 해제(끄기)하면 기능이 취소됨. [Quick Remote] * 에어컨 반경 10m 안에서 Quick Remote 기능 사용 가능하며, 반경 내 장애물이 산적되어 있을 경우 원활히 작동하지 않을 수 있음. * Quick Remote 기능은 SmartThings 버전 1.8.13.이상의 Android OS 갤럭시 모바일 단말기에서만 동작함.