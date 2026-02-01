[Tech&]LG전자 프리미엄의 품격… 美 언론 “SKS와 LG 시그니처는 엄청난 혁신” 찬사

LG전자가 프리미엄 가전 라인업 및 관리 솔루션을 대폭 고도화하며 연 10조 원 규모의 미국 빌트인(이하 빌더·builder) 가전시장 공략에 속도를 내고 있다. LG전자는 최근 미 플로리다주 올랜도에서 열린 북미 최대 주방 및 욕실 전시회 ‘KBIS 2026’에 참가해 빌더 시장을 겨냥한 다양한 제품과 솔루션을 선보였다.
인공지능(AI) 기반 혁신 기능 및 고급스러운 디자인의 신제품에 관람객 이목이 집중되면서 미 언론들의 ‘KBIS 최고 제품 및 기술’에 19차례 선정됐다. 미 기술 미디어 매체 시넷(CNET)은 LG 시그니처 식기세척기를 두고 “한 시간 만에 세척과 건조를 완료한다”며 “엄청난 혁신”이라고 찬사를 보내기도 했다.
SKS 세탁가전 첫선… 초프리미엄 경험을 집 전체로
LG전자는 SKS 세탁가전을 처음 공개했다. SKS 워시콤보는 딥러닝 기반 AI로 드럼의 회전 속도를 정밀 조절해 섬세한 세탁 및 건조 성능을 구현한다. SKS 건조기는 워시콤보와 연동해 세탁 코스에 맞춰 건조 모드를 자동으로 설정한다. 두 제품을 함께 설치하면 한 세트처럼 세탁 공간을 깔끔하게 연출할 수 있다.
조리대 아래 숨겨진 SKS 히든인덕션은 사용할 때만 불빛으로 화구가 표시돼 주방을 깔끔하게 유지한다. SKS 일체형 후드는 사용하지 않을 때는 조리대 아래로 완전히 사라지고 조리 중 발생한 연기나 유증기를 아래쪽 통풍구로 유도해 쾌적한 조리 환경을 만든다.
이 밖에도 사용 패턴을 분석해 시간대별 냉각과 제빙 성능을 최적화하는 36인치 컬럼(Column) 냉장고와 냉동고, 용기 위치에 따라 자동으로 화력을 조절하는 36인치 풀플렉스(Full-Flex) 인덕션 쿡톱도 공개했다.
고객 선택지 넓히는 LG 시그니처 신제품과 새 디자인 컬렉션
올해 출시 10주년을 맞은 LG 시그니처는 본질에 충실한 절제된 디자인과 직관적인 사용성을 갖춘 프리미엄 라인업으로 오븐레인지, 월 오븐, 후드, 쿡톱을 비롯해 제품군을 10개로 확대했다.
LG 시그니처 냉장고는 고객의 일상 언어를 이해해 최적의 보관 모드를 제안한다. 오븐레인지는 내부 카메라로 식재료를 자동 인식해 레시피를 추천하고 굽기 정도에 따라 알람을 제공한다.
이번 전시에서는 메탈에 골드 라인을 더한 아이코닉(Iconic) 콘셉트, 냉장고 핸들 소재 등을 다양화한 테일러드(Tailored) 콘셉트, 이탈리아 명품 가구 브랜드 폴리폼과 협업한 심리스(Seamless) 콘셉트 등 세 가지 디자인의 LG 시그니처 컬렉션을 선보였다.
LG 씽큐 프로, B2B 고객용 단지 내 가전 및 공조 관리 기능 제공
LG전자는 B2B 고객이 관리 편의성과 안전을 중요하게 여긴다는 점에 착안해 제품과 소프트웨어를 결합한 통합 솔루션을 제공하고 있다.
LG 씽큐 프로는 B2B 고객과 실거주자 모두를 위한 빌트인 가전 및 공조 관리 솔루션이다. 건물 관리자는 씽큐 프로를 통해 주택의 가전과 공조 시스템 설치 현황 및 상태를 모니터링한다. 주거단지 통합 관리실에서는 개별 주택뿐만 아니라 단지 전체 현황도 대시보드를 통해 체계화해 살펴볼 수 있다.
거주 고객은 씽큐 프로 앱으로 원격 애프터서비스 접수나 에너지 모니터링, 외출 및 귀가 모드 같은 스마트 루틴 서비스를 이용할 수 있다.
