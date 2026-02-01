재개발 근생빌라, 입주권 못 받을 가능성 커[이주현의 경매 길라잡이]

이주현 지지옥션 전문위원

서울 용산구 후암동 1층 소형 상가가 경매에 나왔다. 주변에 연립주택·빌라 등 주거시설이 밀집해 있지만 골목에 있고 차량 접근성도 떨어지는 입지다. 수익형 부동산 투자 관점에서 보면 매력이 크지 않은 부동산이었다. 그럼에도 1회차 매각에서 6명이 입찰에 참여했고 감정가 대비 약 170%에 낙찰됐다. 지난달 서울 업무·상업시설 가운데 가장 높은 낙찰가율이었다.